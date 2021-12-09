Моргенштерн возвращается в Москву?
Концертный директор рэпера Моргенштерна заявил о его возможном возвращении в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.
Концертный директор рэпера Моргенштерна заявил о его возможном возвращении в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.
Ходят слухи, что в России артист будет уже 9 декабря.
Кроме того, в сети появилась новая песня рэпера "Домой" об отъезде из России в Дубай. В тексте музыкант говорит о том, что в стране "стало холодно". И зачитал строки о возвращении.
Ранее московский клуб Gipsy объявил, что концерт рэпера Моргенштерна, запланированный на 26 ноября, переносится на следующий год. Его концертный директор сообщил, что артист уехал в Минск на частный корпоратив. Об этом писала "Медуза". СМИ также сообщили, что из Минска Моргенштерн улетел в Дубай.
Напомним, что московский ресторан артиста Kaif подвергся проверке. Проверялись и его видеоклипы. 19 ноября СК начал проверку роликов Моргенштерна. Следствие считает, что исполнитель в своем творчестве пропагандирует употребление наркотиков и девиантное поведение. Оценивают и социальные сети знаменитости.
Во вторник, 23 ноября, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обвинил рэпера в торговле наркотиками в соцсетях. Адвокат артиста Сергей Жорин не смог подтвердить или опровергнуть сообщения о том, что его клиент покинул Россию. Но он выразил опасения насчет слов председателя СКР.
В апреле 2021 года в отношении Моргенштерна было возбуждено административное дело за пропаганду наркотиков, после чего 3 июня суд оштрафовал артиста на 100 тысяч рублей (около 1,1 тысячи евро) за пропаганду наркотических веществ.