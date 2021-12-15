Ср, 15.12.2021
Я призываю всех отмечать праздники разумно, быть осторожными Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Стильный Усик в Нью-Йорке и сладости на Красной Площади. Как прошла неделя звёзд спорта?

Всё самое интересное со страниц спортсменов в Instagram за прошедшую неделю.

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