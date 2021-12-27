Звездные выходные ⟩ Поздравление от Вайкуле, заплаканная Асмус и исхудавшая Муцениеце
Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как знаменитости провели свои выходные. Узнайте, кто отмечал 35-летие, а кто выпустил новую песню!
Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как знаменитости провели свои выходные. Узнайте, кто отмечал 35-летие, а кто выпустил новую песню!
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