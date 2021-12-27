Звездные выходные ⟩ Поздравление от Вайкуле, заплаканная Асмус и исхудавшая Муцениеце

Анна Седокова стояла на гвоздях

Ксения Бородина отмечала день рождения дочери

Настя Каменских примерила новый образ

Как вам Анна Заворотнюк и ее "зеркальные ушки"?

Светлана Лобода продолжает выпускать новые песни

Кажется, Кристине Асмус плохо?

Агата Муцениеце опубликовала фрагменты номера, который покажут только 2 января. На фото видно, как она похудела

Ксения Собчак и ее персональная сумочка

Ольга Орлова поздравила дочь подруги с днем рождения

Веселая Лена Темникова

Летняя Рита Дакота

Ольга Серябкина в бархатном платье

Максим Галкин плавал с детьми в бассейне

Чертик - Катя Кищук

Как вам Алсу в шляпе?

Мария Горбань отметила 35-летие с семьей

Татьяна Мингалимова в красном

Юлианна Караулова уже отмечает

Алена Водонаева общалась с котом

Юлия Ковальчук провела выходные дома

Очередной жаркий образ Maruv

Настя Ивлеева и Лолита анонсируют свой новогодний фильм

Андрей Мерзликин сходил с семьей в театр

Соня Таюрская продолжает менять образы

Ира Смелая в целлофане

Праздничное настроение в доме Сергея Жукова