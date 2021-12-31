Стрелок из штата Колорадо заранее описал своих жертв в изданных им романах

Полиция идентифицировала стрелка как Линдона МакЛеода.
"Мы знаем о книгах, которые подозреваемый написал под псевдонимом, и это составляющая часть нашего расследования", подтвердил в четверг департамент полиции Денвера.
МакЛеод под именем Романа МакЛея с 2018 по 2020 год написал трилогию романов "Sanction" ("Санкция").
МакЛеод размещал у себя в соцсетях фотографии с длинной бородой, темными волосами, татуировками на шее и груди.
Американские СМИ сообщили, что в первой книге МакЛеод писал о персонаже Линдоне МакЛеоде, который сошел с ума и в течение одной ночи убил 46 человек.
Первый убитый в этом романе человек - бывший партнер по сделкам убийцы Майкл Свиньярд, а убийство произошло в квартире жертвы в Денвере.
Правоохранительные органы Денвера подтвердили, что
одна из реальных жертв МакЛеода действительно носила такое имя и жила по адресу, упомянутому в книге.
В другом романе этой трилогии описано убийство Алисии Карденас. Это имя носила одна из застреленных в понедельник женщин.
Имя МакЛеода упомянуто и в юридических документах о приобретении здания, которое несколько лет назад купила Карденас.
На портале писателя Романа МакЛея сказано что ему нравится "использовать реальные имена, реальные события и реальных людей вместе с выдуманными", чтобы "стереть линию между имеющимся и возможным".
Напомним, 47-летний МакЛеод в понедельник устроил стрельбу минимум в четырех разных местах в Денвере и Лейквуде.
Сначала он открыл огонь в тату-салоне в Денвере, убив две женщин, одна из которых была татуировщицей, а вторая - владелицей салона Алисией Карденас.
После этого МакЛеод в Денвере застрелил Майкла Свиньярда в его квартире и отправился в пригород Денвера Лейквуд, где застрелил другого мужчину в тату-салоне и сотрудницу рецепции гостиницы.
Вскоре после этого стрелок в закупочном центре вступил в перестрелку с полицейской Эшли Феррис, которые была ранена в живот, однако ей все-таки удалось застрелить нападавшего. У стрелка были найдены две единицы огнестрельного оружия.
"Похоже, между подозреваемым и жертвами были личные и/или связанные со сделками отношения", - сообщила пресс-секретарь полиции.
Во вторник на пресс-конференции полиция сообщила, что МакЛеод может быть не узнал застреленную сотрудницу рецепции гостиницы, однако у него ранее были сделки и с этой гостиницей.
Против МакЛеода в прошлом и этом году было проведено расследование, однако обвинений выдвинуто не было, сообщила полиция, которая пока еще не выяснила конкретный мотив для нападения.