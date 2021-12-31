Стрелок из штата Колорадо заранее описал своих жертв в изданных им романах

Полиция идентифицировала стрелка как Линдона МакЛеода.

"Мы знаем о книгах, которые подозреваемый написал под псевдонимом, и это составляющая часть нашего расследования", подтвердил в четверг департамент полиции Денвера.

МакЛеод под именем Романа МакЛея с 2018 по 2020 год написал трилогию романов "Sanction" ("Санкция").

МакЛеод размещал у себя в соцсетях фотографии с длинной бородой, темными волосами, татуировками на шее и груди.

Roman McClay (real name, Lyndon MacLeod) killed five people in Colorado. He's communicated with various far-right figures, including Andy Ngo. https://t.co/vVYkYgxfir — Virtual Boy Aesthetics (@SciOperative) December 30, 2021

Американские СМИ сообщили, что в первой книге МакЛеод писал о персонаже Линдоне МакЛеоде, который сошел с ума и в течение одной ночи убил 46 человек.

Первый убитый в этом романе человек - бывший партнер по сделкам убийцы Майкл Свиньярд, а убийство произошло в квартире жертвы в Денвере.

Правоохранительные органы Денвера подтвердили, что

одна из реальных жертв МакЛеода действительно носила такое имя и жила по адресу, упомянутому в книге.

В другом романе этой трилогии описано убийство Алисии Карденас. Это имя носила одна из застреленных в понедельник женщин.

Имя МакЛеода упомянуто и в юридических документах о приобретении здания, которое несколько лет назад купила Карденас.

На портале писателя Романа МакЛея сказано что ему нравится "использовать реальные имена, реальные события и реальных людей вместе с выдуманными", чтобы "стереть линию между имеющимся и возможным".

Напомним, 47-летний МакЛеод в понедельник устроил стрельбу минимум в четырех разных местах в Денвере и Лейквуде.

Сначала он открыл огонь в тату-салоне в Денвере, убив две женщин, одна из которых была татуировщицей, а вторая - владелицей салона Алисией Карденас.

После этого МакЛеод в Денвере застрелил Майкла Свиньярда в его квартире и отправился в пригород Денвера Лейквуд, где застрелил другого мужчину в тату-салоне и сотрудницу рецепции гостиницы.

Вскоре после этого стрелок в закупочном центре вступил в перестрелку с полицейской Эшли Феррис, которые была ранена в живот, однако ей все-таки удалось застрелить нападавшего. У стрелка были найдены две единицы огнестрельного оружия.

"Похоже, между подозреваемым и жертвами были личные и/или связанные со сделками отношения", - сообщила пресс-секретарь полиции.

Во вторник на пресс-конференции полиция сообщила, что МакЛеод может быть не узнал застреленную сотрудницу рецепции гостиницы, однако у него ранее были сделки и с этой гостиницей.