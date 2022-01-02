Вс, 2.01.2022
Наш народ с древности объединял силы во времена испытаний. Таким образом мы создаем чувство защищенности для себя, своей семьи и страны. Эгил Левитс
Эгил Левитс

Фиктивная вакцинация: полиция расследует более 50 уголовных процессов

Иллюстративное фото ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

В делопроизводстве Государственной полиции в настоящее время находится 52 уголовных процесса о возможной фиктивной вакцинации, также начато 76 проверок, связанных с фиктивной вакцинацией и подделкой ковид-сертификатов, сообщили LЕТА в Госполиции.

Еще один уголовный процесс о предположительной фиктивной вакцинации находится в делопроизводстве Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

В получении ковид-сертификатов без вакцинации в целом подозреваются несколько сотен человек.

Согласно обобщенной LЕТА информации, с августа, когда полиция впервые сообщила о задержаниях по подозрению в фиктивной вакцинации и подделке документов, по этим делам проходят не менее 15 работников здравоохранения.

Один медик уже получил наказание. Осенью прокуратура вынесла решение о применении штрафа в размере 1500 евро к медсестре, которая подделала направление для получения негативного результата теста на Covid-19.


НАВЕРХ
Back