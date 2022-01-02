Фиктивная вакцинация: полиция расследует более 50 уголовных процессов

Еще один уголовный процесс о предположительной фиктивной вакцинации находится в делопроизводстве Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).
В получении ковид-сертификатов без вакцинации в целом подозреваются несколько сотен человек.
Согласно обобщенной LЕТА информации, с августа, когда полиция впервые сообщила о задержаниях по подозрению в фиктивной вакцинации и подделке документов, по этим делам проходят не менее 15 работников здравоохранения.
Один медик уже получил наказание. Осенью прокуратура вынесла решение о применении штрафа в размере 1500 евро к медсестре, которая подделала направление для получения негативного результата теста на Covid-19.