Фиктивная вакцинация: полиция расследует более 50 уголовных процессов

Еще один уголовный процесс о предположительной фиктивной вакцинации находится в делопроизводстве Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

В получении ковид-сертификатов без вакцинации в целом подозреваются несколько сотен человек.

Согласно обобщенной LЕТА информации, с августа, когда полиция впервые сообщила о задержаниях по подозрению в фиктивной вакцинации и подделке документов, по этим делам проходят не менее 15 работников здравоохранения.