Названы полуфиналисты национального отбора на "Евровидение"

Для конкурса Supernova 2022 уже отобраны 16 участников, которые через месяц, 5 февраля, в прямом эфире будут состязаться за возможность представлять Латвию на международном конкурсе "Евровидение". Кроме того, еще одного полуфиналиста с 10 по 14 января могут выбрать зрители путем интернет-голосования.
"В этом году Supernova позаботится о множестве удивительных моментов! Мы приятно удивлены количеством представленных песен и видим, что музыканты очень подумали о том, как отличиться, выделиться и удивить аудиторию. Рады, что попавшие в полуфинал песни разные и яркие - с нетерпением ждем оценки слушателей и зрителей в прямом эфире полуфинала на LTV1 уже 5 февраля. Как доказывают предыдущие годы, участие в конкурсе может стать отличным трамплином для международной карьеры", - сказала Агнесе Штраусе-Кублиня, заведующая редакцией детско-развлекательных шоу LTV.
Участники полуфинала Supernova 2022:
1. Амината - I'm Letting You Go(слова и музыка - Амината Савадого)
Амината уже представляла Латвию на "Евровидении" в 2015 году, завоевав 6-е место (лучший результат за последние 15 лет) с песней собственного сочинения Love Injected. Кроме того, она является автором песни Hearbeat, с которой певец Justs занял 15-е место на "Евровидении-2016". Также Амината является соавтором песен Still Breathing и The Moon is Rising, с которыми Саманта Тина представляла Латвию два предыдущих года. В 2020 году Амината подписала договор с компанией Universal Music Latvia.
2. Беатрис Хейслер - On the Way Home (музыка - Эдвардс Гриезе, слова - Эдвардс Гриезе и Беатрис Хейслер)
Беатрис участвовала в разных концертах и фестивалях и как солистка, и как участница объединений. Опыт получила и как бэк-вокалистка группы PeR, Маркуса Ривы и других музыкантов, в том числе и на "Евровидении". Более широкую известность Беатрис получила, участвуя в составе трио Hypnotic в конкурсах X Faktors и Supernova 2018.
3. Bermudu Divstūris - BAD (слова и музыка - Марат Оглезнев)
Группе Bermudu Divstūris, которую организовали два кузена - Бицепс и Трицепс, - надоели современные песни на четырех аккордах, поэтому десять лет назад они решили писать песни на одном аккорде. Двоюродных братьев на концертах сопровождают пацанчики с райончика: Snickers, Lee, Saldais и повелитель барабанов Vicītis. В октябре 2014 года группа выпустила свой первый альбом Ballējam neguļam.
С песней Bermudu Divstūris - BAD можно ознакомиться здесь.
4. BuJāns - He, She, You & Me (музыка - Рейнис Сеянс и Интарс Бусулис, слова - Мартс Пуятс, Янис Шипкевицс)
BuJāns называют себя "дуэтом мирового уровня, который звучит почти как группа". Объединение, в состав которого входят Интарс Бусулис и Рейнис Сеянс, в декабре отпраздновало свое пятилетие.
5. Citi zēni - Eat Your Salad(музыка - Роберт Мемменс, слова - Янис Петерсонс, Дагнис Розиньш, Янис Ячменкинс (JJ Lush)
Группа Citi zēni - самопровозглашенные "принцы рэпа и дивы поп-музыки XXI века" - музыкальное объединение из шести человек, музыку которого можно описать как "взболтанную, а потом открытую баночку свежего тоника". В состав группы входят Янис Петерсонс (вокал), Дагнис Розиньш (вокал и саксофон), Рейнис Вишкерис (клавиши), Кришьянис Озолс (гитара), Роберт Мемменс (бас) и Томс Кагайнис (барабаны).
6. Элина Глузунова - Es pabiju tur (музыка - Янис Шипкевицс-младший, слова - Мартс Пуятс)
Элина получила известность, победив в 2019 году на шоу X Faktors. Летом 2020 года под лейблом SONY вышел ее сингл Svētku diena, а в конце того же года - песня Sapņa piepildījums.
С песней Элины Глузуновой Es pabiju tur можно ознакомиться здесь.
7. INSPO - A Happy Place(музыка - INSPO, слова - Надина Стирниниеце)
Группу INSPO в 2020 году организовал Айварс Лиетауниекс. Летом 2021 года к проекту присоединилась Надина Стирниниеце, добавив в него "выраженно туманный и таинственный тембр". INSPO соединяет музыкальные жанры и делает ставку на создание атмосферного настроения. В октябре 2021 года группа выпустила мини-альбом Space Between.
8. Katō - Promises(слова и музыка - Каспарс Ансонс, Анна Занковска)
Певица Katō дебютировала в феврале 2019 года, выпустив сингл Es gāju par tālu. Ее первый мини-альбом Ko mani putni ēd получил номинацию "Дебют года" на церемонии "Золотой микрофон - 2020". Певица свою музыку характеризует как инди-поп, она вдохновляется своим опытом и наблюдениями.
С песней Katō - Promises можно ознакомиться здесь.
9. Линда Рушениеце - Pay My Own Bills (музыка - Рудольфс Озолс, Ральфс Эйландс, Валтерс Спруджс, слова - Ральфс Эйландс, Валтерс Спруджс)
Певица Линда Рушениеце последние шесть лет провела в Нидерландах, сочиняя музыку и обучаясь вокальному искусству в консерватории Роттердама Codarts. В качестве бэк-вокалистки она выступала с группами Prāta Vētra, Edavārdi un Astro'n'out. Линда вернулась в Латвию, чтобы начать свою сольную карьеру. В ее музыке объединяются такие жанры, как R'n'B, soul и поп-музыка. Ее вдохновляют Joss Stone и Beyonce.
10. Маркус Рива - If You're Gonna Love Me(слова и музыка - Маркус Рива)
Музыкант, автор песен, продюсер и телеведущий Маркус Рива выпустил уже семь альбомов. Он поет на латышском, русском, английском и украинском языках. Занял второе место на шоу "Хочу к Меладзе". Несколько раз участвовал в конкурсе Supernova, два раза заняв второе место.
11. Mēs jūs mīlam - Rich Itch (музыка - Рудольфс Озолс, Ральфс Эйландс, Валтерс Спруджс, слова - Ральфс Эйландс)
Mēs jūs mīlam - объединение, в основе которого дружба Каспара Брейдака и Ральфа Эйланда. Они личным примером пытаются побудить других выйти из зоны комфорта и бросить вызов самим себе. Ральф подал на конкурс песню Rich Itch, не говоря об этом Каспару. Но потом они договорились, что песню будет исполнять группа Mēs jūs mīlam.
12. Микс Дукурс - First Love(слова и музыка - Микс Дукурс)
Певец и автор песен Микс Дукурс не только создает, но и продюсирует свою музыку в жанре инди-поп, вдохновляясь также роком и хип-хопом. Дукурс уже участвовал в конкурсах Supernova 2017 и Supernova 2019, а в январе музыкант выпустил альбом 33.
13. Patriks Peterson - Can't Get You Outta My Head (слова и музыка - Элвис Петерсонс)
Patriks Peterson (полное имя - Элвис Патрикс Петерсонс) в 2016 году закончил Адажскую художественную и музыкальную школу по классу пианино. Он несколько лет участвовал в школьном оркестре, пел в нескольких ансамблях, научился основам игры на гитаре и контрабасе. Первые песни он начал писать еще 16 лет. Позже Петерсонс познакомился с продюсером Каспаром Ансоном и певцом Оскаром Дейгелисом. В сотрудничестве с ними Петерсонс издал свой первый сингл Parā’ man!.
14. Raum - Plans (слова и музыка - Рейнис Страуме, Арнис Рачинскис)
Музыкант и автор песен Raum (настоящее имя - Рейнис Страуме) первый латвийский исполнитель, который подписал договор с компанией Warner Music Baltics. Он уже выпустил три сингла. До этого Raum несколько лет был один из главных участников группы Double Faced Eels. Также он участвовал во втором сезоне шоу X Faktors.
15. The Coco’nuts - In And Out of the Dark (музыка - The Coco'nuts, слова - Мария Валмиера)
Группу в 2012 году образовали Мария Валмиера (вокал), Петерис Нарубинс (гитара) и Артурс Страутманис (барабаны). Позже к ним добавились Томс Валмиерс (бас), Монта Курме (вокал) и Бенийс Зелткалис (саксофон). В ноябре 2019 года группа представляла Латвию на Неделе музыки Центральной и Восточной Европы в Китае. Сейчас группа работает над третьим студийным альбомом.
16. Зелма - How (музыка - Артурс Лиеде и Андрюс Янюнс, слова - Арта Зелма Егере)
Зелма профессионально участвует в музыкальной сфере с 2015 года, до этого она выпустила два альбома под псевдонимом Viņa, и один мини-альбом с группой Bandmaster. В 2018 году Зелма за альбом Elpo получила "Золотой микрофон" в номинации "Лучший дебют".