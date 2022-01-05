Названы полуфиналисты национального отбора на "Евровидение"

2. Беатрис Хейслер - On the Way Home (музыка - Эдвардс Гриезе, слова - Эдвардс Гриезе и Беатрис Хейслер)

Беатрис Хейслер ФОТО: LTV/Aksels Roberts Zirnis

Беатрис участвовала в разных концертах и фестивалях и как солистка, и как участница объединений. Опыт получила и как бэк-вокалистка группы PeR, Маркуса Ривы и других музыкантов, в том числе и на "Евровидении". Более широкую известность Беатрис получила, участвуя в составе трио Hypnotic в конкурсах X Faktors и Supernova 2018.

3. Bermudu Divstūris - BAD (слова и музыка - Марат Оглезнев)

Bermudu Divstūris ФОТО: LTV/Aksels Roberts Zirnis

Группе Bermudu Divstūris, которую организовали два кузена - Бицепс и Трицепс, - надоели современные песни на четырех аккордах, поэтому десять лет назад они решили писать песни на одном аккорде. Двоюродных братьев на концертах сопровождают пацанчики с райончика: Snickers, Lee, Saldais и повелитель барабанов Vicītis. В октябре 2014 года группа выпустила свой первый альбом Ballējam neguļam.

С песней Bermudu Divstūris - BAD можно ознакомиться здесь.

4. BuJāns - He, She, You & Me (музыка - Рейнис Сеянс и Интарс Бусулис, слова - Мартс Пуятс, Янис Шипкевицс)

BuJāns ФОТО: LTV/Aksels Roberts Zirnis

BuJāns называют себя "дуэтом мирового уровня, который звучит почти как группа". Объединение, в состав которого входят Интарс Бусулис и Рейнис Сеянс, в декабре отпраздновало свое пятилетие.

5. Citi zēni - Eat Your Salad (музыка - Роберт Мемменс, слова - Янис Петерсонс, Дагнис Розиньш, Янис Ячменкинс (JJ Lush)

Citi zēni ФОТО: LTV/Aksels Roberts Zirnis

Группа Citi zēni - самопровозглашенные "принцы рэпа и дивы поп-музыки XXI века" - музыкальное объединение из шести человек, музыку которого можно описать как "взболтанную, а потом открытую баночку свежего тоника". В состав группы входят Янис Петерсонс (вокал), Дагнис Розиньш (вокал и саксофон), Рейнис Вишкерис (клавиши), Кришьянис Озолс (гитара), Роберт Мемменс (бас) и Томс Кагайнис (барабаны).

6. Элина Глузунова - Es pabiju tur (музыка - Янис Шипкевицс-младший, слова - Мартс Пуятс)

Элина Глузунова ФОТО: LTV/Aksels Roberts Zirnis

Элина получила известность, победив в 2019 году на шоу X Faktors. Летом 2020 года под лейблом SONY вышел ее сингл Svētku diena, а в конце того же года - песня Sapņa piepildījums.

С песней Элины Глузуновой Es pabiju tur можно ознакомиться здесь.

7. INSPO - A Happy Place (музыка - INSPO, слова - Надина Стирниниеце)

INSPO ФОТО: Пресс-фото

Группу INSPO в 2020 году организовал Айварс Лиетауниекс. Летом 2021 года к проекту присоединилась Надина Стирниниеце, добавив в него "выраженно туманный и таинственный тембр". INSPO соединяет музыкальные жанры и делает ставку на создание атмосферного настроения. В октябре 2021 года группа выпустила мини-альбом Space Between.

8. Katō - Promises (слова и музыка - Каспарс Ансонс, Анна Занковска)

Katō ФОТО: LTV/Aksels Roberts Zirnis

Певица Katō дебютировала в феврале 2019 года, выпустив сингл Es gāju par tālu. Ее первый мини-альбом Ko mani putni ēd получил номинацию "Дебют года" на церемонии "Золотой микрофон - 2020". Певица свою музыку характеризует как инди-поп, она вдохновляется своим опытом и наблюдениями.

С песней Katō - Promises можно ознакомиться здесь.