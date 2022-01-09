Поехал за забытым телефоном и лишился прав на пять лет

Как сообщает передача Degpunktā телеканала TV3, во время первой в этом году смены одному из экипажей Видземского управления удалось удержать от дальнейшей езды опасного для окружающих водителя, который 1 января в 21:30 врезался на своем Volvo в припаркованные на обочине улице Бикерниеку автомобили.

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Во время разговора с водителем полицейские выяснили, что причина ДТП - он отвлекся от дороги, чтобы отрегулировать радио. Кроме того, водитель чистосердечно признал, что употреблял алкоголь, однако не смог сказать, как много.

На место происшествия были вызваны сотрудники дорожной полиции, которые к сожалению водителя констатировали у него такую степень опьянения - более двух промилле - за которую полагается штраф в размере 2000 евро и лишение прав на пять лет. После того, как это время пройдет, права нужно будет получать заново.