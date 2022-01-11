Вт, 11.01.2022
Это история успеха, что данный груз был изъят из нелегального оборота, и это можно считать показателем профессионализма полиции Интс Кюзис, бывший начальник Госполиции
Интс Кюзис, бывший начальник Госполиции

В Эстонии скончался семилетний мальчик с коронавирусом

ФОТО: Shutterstock

За сутки в Эстонии проанализированы 8304 теста на Covid-19, позитивный результат дал 1981 из них.

Скончались трое зараженных коронавирусом, все они не были вакцинированы:

семилетний мальчик, 71-летняя женщина и 75-летняя женщина.

За последние 7 дней заболеваемость на 100 000 вакцинированных составила в среднем по 108,5 случая в день, невакцинированных - 122,7 случая в день.

По состоянию на утро вторника госпитализирован 251 пациент с коронавирусом, за сутки скончались три человека, в том числе семилетний мальчик.

Из-за тяжелой формы Covid-19 госпитализация требуется 188 пациентам, из которых 150 человек (79,8%) не вакцинированы, а у 38 человек (20,2%) завершен курс вакцинации. За сутки в больницах открыли 45 новых историй болезни.


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