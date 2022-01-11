В Эстонии скончался семилетний мальчик с коронавирусом

Скончались трое зараженных коронавирусом, все они не были вакцинированы:

семилетний мальчик, 71-летняя женщина и 75-летняя женщина.

За последние 7 дней заболеваемость на 100 000 вакцинированных составила в среднем по 108,5 случая в день, невакцинированных - 122,7 случая в день.

По состоянию на утро вторника госпитализирован 251 пациент с коронавирусом, за сутки скончались три человека, в том числе семилетний мальчик.