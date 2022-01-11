В Эстонии скончался семилетний мальчик с коронавирусом
За сутки в Эстонии проанализированы 8304 теста на Covid-19, позитивный результат дал 1981 из них.
За сутки в Эстонии проанализированы 8304 теста на Covid-19, позитивный результат дал 1981 из них.
Скончались трое зараженных коронавирусом, все они не были вакцинированы:
За последние 7 дней заболеваемость на 100 000 вакцинированных составила в среднем по 108,5 случая в день, невакцинированных - 122,7 случая в день.
По состоянию на утро вторника госпитализирован 251 пациент с коронавирусом, за сутки скончались три человека, в том числе семилетний мальчик.
Из-за тяжелой формы Covid-19 госпитализация требуется 188 пациентам, из которых 150 человек (79,8%) не вакцинированы, а у 38 человек (20,2%) завершен курс вакцинации. За сутки в больницах открыли 45 новых историй болезни.