Видео ⟩ На рижской Брасе неизвестный прокалывает шины у автомобилей

Давид о порче своего автомобиля узнал в социальных сетях: "Подруга сидела в Facebook, и в группе Брасы появилось сообщение о том, что у восьми машин в ряд проколоты шины. Кто-то просто проходил мимо и проколол".

От соседей мужчина услышал, что в их районе местные не впервые обнаруживают свои автомобили с проколотыми шинами. Рядом с домом неподалеку установлены камеры видеонаблюдения, и не исключено, что на записи виновник будет замечен.

"Есть некоторые подозрения, но они беспочвенны, поэтому трудно кого-то обвинить, если он не пойман за руку", - говорит Давид.

Как выяснили Degpunktā в полиции, кроме Давида, заявление в правоохранительные органы пока никто не писал.

"Возбуждено уголовное дело по факту умышленного повреждения имущества", - сообщили в полиции.

Государственная полиция призывает откликнуться свидетелей происшествия и всех, у кого есть полезная для расследования информация. Сообщить в полицию можно, позвонив в отделение Государственной полиции по телефону 67 030 630 или по единому круглосуточному телефону Государственной полиции 110.