Видео ⟩ Маркус Рива представил песню, с которой выйдет на отборочный этап "Евровидения"

Изначально песня If You're Gonna Love Me была написана на латышском, называлась Ja tu mani mīli и вошла в седьмой альбом музыканта Pazudīšu pilsētā, выпущенный в декабре прошлого года. Песня вдохновила на создание и англоязычной версии, которая будет исполнена на сцене латвийского отборочного конкурса "Евровидение" 5 февраля.

"Когда я пел эту песню на латышском, понял, что хочу поделиться ею с более широким кругом людей, - поделился Маркус. - История, конечно же, о любви - той, к которой стремишься и по которой скучаешь, когда тебя принимают таким, какой ты есть. И если такое с вами случается, нужно оставить любые сомнения и отдаться этому чувству. Об этом и песня - о смелости поддаться тому, что мы на самом деле чувствуем".

Клип на песню был снят в минувшие выходные. Хотя изначально съемки планировалось проводить в районе Лиепаи, у моря в Каросте, угроза шторма заставила в последний момент отказаться от этой идеи. Несмотря на препятствия, музыканту и его команде удалось создать видеорассказ в популярном во всем мире стиле cinematic, который был снят на улицах Риги, у моря в Лапмежциемсе и на заброшенном заводе Х.

Видео: Клип на песню Маркуса Ривы If You're Gonna Love Me

Режиссером клипа стал Павел Требухин, с которым музыкант уже создал несколько видеоклипов - на песни Man nesanāk, This Time, "Свадхистхана", "Не зови" и другие.

"Сейчас за окном хмурая погода, общее настроение в мире сложное. Возможно, поэтому видео приобрело меланхоличное настроение - в нем чередуются темное и светлое. Но я верю, что после каждого темного периода снова приходит свет, и любовь - это определенно путь к этому", - говорит музыкант.

В этом году Маркус примет участие в песенном конкурсе "Евровидение" в восьмой раз, что дает артисту определенное преимущество, так как накоплен немалый опыт.