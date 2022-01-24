Фото ⟩ Оттенок маникюра, который сейчас актуален как никогда
В настоящее время продолжает оставаться популярным зеленый цвет - как в одежде и макияже, так и в маникюре, рассказывает Harprer's Bazaar.
В настоящее время продолжает оставаться популярным зеленый цвет - как в одежде и макияже, так и в маникюре, рассказывает Harprer's Bazaar.
Составить конкуренцию весной зеленому цвету сможешь лишь главный цвет 2022 года - фиолетовый.
В свою очередь, зеленый сейчас актуален практически во всех его проявлениях: нежно-салатовый, глубокий болотный, изумрудный, малахитовый, хвойный и хакки.
Это может быть как однотонный маникюр, так и просто часть рисунка. Блестки и матовость тоже никто не отменял!