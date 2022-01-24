Фото ⟩ Оттенок маникюра, который сейчас актуален как никогда

В свою очередь, зеленый сейчас актуален практически во всех его проявлениях: нежно-салатовый, глубокий болотный, изумрудный, малахитовый, хвойный и хакки.

Это может быть как однотонный маникюр, так и просто часть рисунка. Блестки и матовость тоже никто не отменял!