Пн, 24.01.2022
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Дмитрий Перминов, научный директор E. Gulbja Laboratorija

Фото ⟩ Оттенок маникюра, который сейчас актуален как никогда

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock/Darya Lavinskaya

В настоящее время продолжает оставаться популярным зеленый цвет - как в одежде и макияже, так и в маникюре, рассказывает Harprer's Bazaar.

Составить конкуренцию весной зеленому цвету сможешь лишь главный цвет 2022 года - фиолетовый.

В свою очередь, зеленый сейчас актуален практически во всех его проявлениях: нежно-салатовый, глубокий болотный, изумрудный, малахитовый, хвойный и хакки. 

Это может быть как однотонный маникюр, так и просто часть рисунка. Блестки и матовость тоже никто не отменял!


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