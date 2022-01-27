"Блокада" кладбища в годовщину блокады Ленинграда: к мемориалу приехал Путин

В итоге, в годовщину отмены блокады Ленинграда "блокада" возникла вокруг Писаревского мемориального кладбища, так как охрана Путина не впускала на кладбище людей, пока там находился президент, пишет "Медуза".

Еще перед прибытием Путина кладбище было огорожено забором, вблизи были размещены охранники и даже снайперы.

Жителям города, которые хотели возложить цветы к мемориалу жертвам блокады, пришлось ждать, пока это сделает Путин.

Как пояснили в Кремле, никакого забора вокруг кладбища не было, несмотря на то, что фотографии свидетельствуют об обратном. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждал, что желающим возложить цветы пришлось ждать всего десять минут.

Однако в справочной мемориального комплекса заявили, что вход на кладбище был закрыт до 15:00.