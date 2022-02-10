Сейм утвердил продление чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью

Ранее правительство приняло решение о продлении чрезвычайной ситуации с учетом продолжающегося напряжения на латвийско-белорусской границе.

Министерство внутренних дел (МВД) указывает, что с 10 августа прошлого года за незаконное пересечение государственной границы задержано 5853 человека. С 13 декабря число попыток незаконно пересечь границу выросло.

В МВД поясняют, что такой стремительный рост числа незаконных пересечений латвийско-белорусской границы связан с изменением тактики: с 13 декабря граждане третьих стран пытаются нелегально пересекать границу небольшими группами численностью от трех до 12 человек несколько раз в день и в разных местах.

Министерство указывает, что прогнозируемое финансирование на три месяца 2022 года для покрытия дополнительных расходов на продление чрезвычайной ситуации составляет 3,9 млн евро.

В первую очередь будет оцениваться возможность покрытия расходов за счет выделенных на эти цели соответствующему учреждению средств из государственного бюджета и проектов, финансируемых за счет иностранной финансовой помощи, а в случае, если их окажется недостаточно, - из программы государственного бюджета "Средства на непредвиденные расходы".

Министр внутренних дел Мария Голубева ранее на заседании правительства отметила, что в целом органы внутренних дел в сотрудничестве с армией справились с контролем на границе успешно. Если положение на границе существенно улучшится, чрезвычайная ситуация может быть отменена раньше, чем 10 мая.

Прошлым летом правительство объявило чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью с 11 августа по 10 ноября, а позже продлило ее до 10 февраля этого года.