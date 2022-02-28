Пн, 28.02.2022
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  • Прогноз Василисы Володиной на неделю с 28 февраля по 6 марта: будет горячо и страшновато

Прогноз Василисы Володиной на неделю с 28 февраля по 6 марта: будет горячо и страшновато

"До 10 марта будет горячо и страшновато, но уже на следующей неделе начнет вырисовываться понятное и довольно разумное урегулирование ситуации в новом формате. Основные экономические последствия для нас всех ждем вслед за этим, но особенно они будут очевидны в апреле", - написала известный российский астролог Василиса Володина в Instagram.

"Ясно и четко вы пишете: не надо политики, не надо экономики, не надо про знаменитостей, не надо про Лукашенко, не надо про глубокое - МНЕ это неинтересно, Василиса. Где прогноз для Рака и Весов?

Но стоит петуху событий чуть сильнее "клюнуть", обрываете мне Директ - будет ли война? Вот прямо так, без указания стран. Будет ли война?

Ничего, что она постоянно где-то идет в мире (на том же Донбассе 8 лет).

Но вы же про войну в своем подъезде, правда? Чужие подъезды вашего района интересуют гораздо меньше", - рассуждает эксперт.

В свою очередь, согласно прогнозам экспертов DailyHoro, энергетическая обстановка на грядущей неделе будет достаточно стабильной. Это важное время, когда нужно сказать "нет" негативу.

Овен

У Овнов начинается время очищения себя и своего дома. Можно начать неделю с легкой уборки и наведения порядка. Это отлично поспособствует поднятию настроения. Астрологи советуют действовать, но не забывать про отдых. В качестве отдыха можно выбрать шопинг или общение с близкими друзьями, встречи с родственниками. Полезно будет менять свою жизнь, но важно, чтобы изменения не были продиктованы влиянием со стороны.

Телец

Тельцам очень повезет, поскольку они смогут обнаружить в себе новые таланты и развить уже имеющиеся. Эта неделя подарит им уникальные возможности и поможет начать новую жизнь.

Очень важно будет выбрать направление этих изменений, а также заручиться поддержкой самых близких людей.

Астрологи считают, что в одиночку преодолеть все препятствия у Тельцов не получится. Даже если они смогут справиться с проблемами сами, это займет у них больше времени и приведет к потере сил. В период с 28 февраля по 6 марта нужно всегда быть готовыми действовать.

Близнецы

Если Близнецы хотят что-то кардинально изменить, им лучше пока повременить с этим. На этой неделе астрологи им советуют завершать важные дела и лишь присматриваться к новым проектам. Особенно важно это для тех, кто почувствует недостаток удачи. Эксперты считают, что успех Близнецов будет расти пропорционально приложенным усилиям. Это не значит, что нужно с головой уходить в дела и работу, забыв о доме, семье и второй половинке. Смена обстановки и чередование различных дел помогут этим людям не перегореть. У них есть все шансы обойти стороной беды и несчастья.

Рак

Первое, чему нужно научиться Ракам в этот период - принимать людей такими, какие они есть. Ни в коем случае нельзя провоцировать ссоры и скандалы. Лучше не критиковать никого из близких, особенно по мелочам.

У Раков есть все шансы вытянуть счастливый билет в амурных делах, на работе и в бизнесе. Эта неделя предоставит им новые возможности.

Ночные светила на стороне Раков, поэтому энергии будет хоть отбавляй. При агрессивном настрое и повышенной тревожности астрологи советуют этим людям заняться спортом.

Лев

Это очень удачное время для борьбы с вредными привычками и попыток стать лучше. Львам нужно работать над собой. Можно также заниматься получением новых знаний. Внимание и память этих людей будут обострены, так что отлично подойдут учеба и адаптация к новым условиям на работе. Львам удастся изменить свою жизнь к лучшему, пусть и не без усилий. Астрологи считают, что людям этого знака Зодиака придется встретиться с некоторыми трудностями, но вскоре они отойдут на второй план либо вовсе окажутся полезными. Так или иначе, не нужно спешить уходить в негатив и гневить судьбу.

Дева

Девам в последний день зимы и первые несколько дней весны придется встретить на своем пути много новых людей. Некоторые окажутся очень интересными и приятными, но будут также и скрытые манипуляторы. Новые знакомства могут оказаться судьбоносными.

Наводить справки о человеке бессмысленно - нужно прислушиваться к собственной интуиции и здравому смыслу.

Весы

Весам 2 и 6 марта, скорее всего, будет нелегко из-за негативного настроения звезд и планет. На этой неделе самым важным временем дня станет утро. Первые часы каждого дня нужно будет начинать с добрых поступков, улыбок и оптимизма. Только так возможные невзгоды отойдут в сторону. В конце недели полезно будет приобщиться к прекрасному - заняться искусством, творчеством, а также посетить какой-нибудь музей или выставку, посмотреть кино про умных и талантливых людей. Это поможет вдохновиться.

Скорпион

Скорпионам на этой неделе можно отправляться в дальние путешествия и менять обстановку. Новые люди, новые места и новые приключения - все это благотворно скажется на их настроении и энергетике. Не исключено, что среди всего многообразия событий будут и те, которые сильно расстроят Скорпионов.

Если что-то не будет получаться в период с 28 февраля по 6 марта, то это говорит лишь об одном - пришла пора что-то менять.

Возможно, сменить работу или поставить перед собой новые глобальные цели в жизни.

Стрелец

Стрельцам сейчас ни в коем случае нельзя нарушать законы равновесия Вселенной. Нельзя отключать рационализм, поскольку осторожность и продуманность действий будут крайне важны. В таком случае представителей этого знака будут ждать стабильность, прозрачность и понятность любой ситуации. Тем, кто хочет преуспеть в финансовой или любовной сфере, придется смотреть на жизнь не из-за кулис, а со сцены. Нужно действовать и при этом находиться в центре внимания. Только так на Стрельцов начнут обращать внимание важные люди. Не нужно бояться этого.

Козерог

Козерогам на этой неделе лучше побольше времени находиться дома. Это позволит им очень быстро генерировать новые идеи, обрести мотивацию и энтузиазм, обострить творческое мышление. Все победы Козерогов будут зависеть только от них самих и больше ни от кого. Звезды и планеты дают этим людям максимум энергии, а также отпускают в свободное плавание.

Водолей

У Водолеев начинается очень продуктивное время. Представители самых разных профессий смогут осуществить колоссальный рывок вперед.

Самое главное для них - избавиться поскорее от негативных мыслей. В конце недели могут произойти интересные события.

Некоторым Водолеям покажется, будто все происходящее уже происходило раньше. Это хороший знак, который указывает на то, что в текущий момент времени Водолеи идут по верному пути. Неделя обещает быть насыщенной для большинства людей этого знака.

Рыбы

Рыбы, относящиеся к звездным прокрастинаторам, любят периодически полениться, но в начале весны этого делать нельзя. На этой неделе важно действовать решительно и смело, без сомнений и самоупреков. Ключом, отпирающим дверь к успеху, станет вера в себя. Рыбы весьма своенравны в отношениях с людьми, поэтому сейчас астрологи советуют им быть чуточку уступчивее, чтобы полученную от планет энергию можно было направить в нужное русло - в работу, дела и увлечения, а не в ссоры и бесполезные конфликты. Успех Рыб полностью зависит от них самих.

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