Прогноз Василисы Володиной на неделю с 28 февраля по 6 марта: будет горячо и страшновато

Телец
Тельцам очень повезет, поскольку они смогут обнаружить в себе новые таланты и развить уже имеющиеся. Эта неделя подарит им уникальные возможности и поможет начать новую жизнь.
Очень важно будет выбрать направление этих изменений, а также заручиться поддержкой самых близких людей.
Астрологи считают, что в одиночку преодолеть все препятствия у Тельцов не получится. Даже если они смогут справиться с проблемами сами, это займет у них больше времени и приведет к потере сил. В период с 28 февраля по 6 марта нужно всегда быть готовыми действовать.
Близнецы
Если Близнецы хотят что-то кардинально изменить, им лучше пока повременить с этим. На этой неделе астрологи им советуют завершать важные дела и лишь присматриваться к новым проектам. Особенно важно это для тех, кто почувствует недостаток удачи. Эксперты считают, что успех Близнецов будет расти пропорционально приложенным усилиям. Это не значит, что нужно с головой уходить в дела и работу, забыв о доме, семье и второй половинке. Смена обстановки и чередование различных дел помогут этим людям не перегореть. У них есть все шансы обойти стороной беды и несчастья.
Рак
Первое, чему нужно научиться Ракам в этот период - принимать людей такими, какие они есть. Ни в коем случае нельзя провоцировать ссоры и скандалы. Лучше не критиковать никого из близких, особенно по мелочам.
У Раков есть все шансы вытянуть счастливый билет в амурных делах, на работе и в бизнесе. Эта неделя предоставит им новые возможности.
Ночные светила на стороне Раков, поэтому энергии будет хоть отбавляй. При агрессивном настрое и повышенной тревожности астрологи советуют этим людям заняться спортом.
Лев
Это очень удачное время для борьбы с вредными привычками и попыток стать лучше. Львам нужно работать над собой. Можно также заниматься получением новых знаний. Внимание и память этих людей будут обострены, так что отлично подойдут учеба и адаптация к новым условиям на работе. Львам удастся изменить свою жизнь к лучшему, пусть и не без усилий. Астрологи считают, что людям этого знака Зодиака придется встретиться с некоторыми трудностями, но вскоре они отойдут на второй план либо вовсе окажутся полезными. Так или иначе, не нужно спешить уходить в негатив и гневить судьбу.
Дева
Девам в последний день зимы и первые несколько дней весны придется встретить на своем пути много новых людей. Некоторые окажутся очень интересными и приятными, но будут также и скрытые манипуляторы. Новые знакомства могут оказаться судьбоносными.
Наводить справки о человеке бессмысленно - нужно прислушиваться к собственной интуиции и здравому смыслу.
Весы
Весам 2 и 6 марта, скорее всего, будет нелегко из-за негативного настроения звезд и планет. На этой неделе самым важным временем дня станет утро. Первые часы каждого дня нужно будет начинать с добрых поступков, улыбок и оптимизма. Только так возможные невзгоды отойдут в сторону. В конце недели полезно будет приобщиться к прекрасному - заняться искусством, творчеством, а также посетить какой-нибудь музей или выставку, посмотреть кино про умных и талантливых людей. Это поможет вдохновиться.