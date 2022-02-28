Прогноз Василисы Володиной на неделю с 28 февраля по 6 марта: будет горячо и страшновато

"Ясно и четко вы пишете: не надо политики, не надо экономики, не надо про знаменитостей, не надо про Лукашенко, не надо про глубокое - МНЕ это неинтересно, Василиса. Где прогноз для Рака и Весов?

Но стоит петуху событий чуть сильнее "клюнуть", обрываете мне Директ - будет ли война? Вот прямо так, без указания стран. Будет ли война?

Ничего, что она постоянно где-то идет в мире (на том же Донбассе 8 лет).

Но вы же про войну в своем подъезде, правда? Чужие подъезды вашего района интересуют гораздо меньше", - рассуждает эксперт.