Глава делегации России на конференции ООН извинился за войну в Украине

Телеканал France24 сообщает, что это заявление Олег Анисимов сделал в ответ на выступление его украинской коллеги Светланы Краковской о бедственном положении ее страны.

"Позвольте мне принести извинения от имени всех россиян, которые не были способны предотвратить этот конфликт. Те, кто видит, что происходит, не могут найти никаких оправданий для атаки на Украину", - заявил Анисимов.

Он пояснил корреспонденту AFP, что "выразил личное мнение" и что его не следует считать "официальным заявлением российской делегации". В разговоре с "Медузой" Анисимов отметил, что это было закрытое заседание и предполагалось, что сказанное им останется в этой аудитории, но кто-то допустил утечку.

"Понимаете, я как бы стал медийной фигурой, а я просто ученый, который высказал свою точку зрения как гражданин России. Заключалась она в очень простой вещи: во-первых, нет войне. Во-вторых, мне стыдно за себя и своих сограждан, что мы не смогли у себя в стране создать такое общество, которое обеспечило бы нам мирную жизнь - нам и окружающим нас странам", - приводит слова Анисимова "Медуза".

Российский ученый также выразил опасения, что его выступление скажется на дальнейшей карьере. "Конечно, опасаюсь. Но, послушайте меня, мне - 64 года. Через две недели будет 65. Я живу в России и не хочу бежать из этой страны, своей родины, просто из-за того, что я чего-то опасаюсь. С точки зрения гражданина страны я не сказал ничего такого, что эту страну бы опозорило. [...] И все эти мои опасения - ничто в сравнении с тем чувством удовлетворения, которое я получил, высказав свою позицию".

"В Советском Союзе меня бы отвезли в психушку. Да, я этого опасаюсь, я знаю, как работает репрессивный аппарат. Но не сказать этого я не мог", - добавил Анисимов.

Слова Анисимова на конференции ООН уже на следующий день прокомментировали в Госдуме РФ, назвав ученого "врагом". Первый зампред думского комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий сказал "Подъёму", что Анисимова необходимо "лишить всех рангов и отправить в небытие".