"Дайте мне автомат и пустите поездить вдоль Кремля". Багатскис отказался от работы в России

24 февраля Россия вторглась в Украину. В тот день вечером сборная Украины под управлением Айнара Багатскиса на выезде уступила Сербии (74:88) в матче отборочного турнира чемпионата мира 2023 года.

"За три дня до этого мне предложили работу в России. Я ответил - дайте мне только автомат и пустите поездить вдоль Кремля. Вы с ума сошли? Как вы вообще догадались что-то подобное предложить? Пока в России диктатура - работать там для меня табу", - сказал Багатскис, который ранее на протяжении многих лет работал со сборной Латвии.

В июле 2019 года Багатскис был назначен главным тренером "Киев-Баскет" и сборной Украины.

54-летний специалист с 2012 по 2014 год работал в киевском "Будивельнике", а потом перешёл в российский клуб "Нижний Новгород", где проработал до 2016 года.

По словам тренера, в отличие от 2014 года, когда Россия напала на Донецк, Луганск и Крым, на этот раз должна быть твёрдая позиция. В то время тренер пытался дистанцироваться от политики, но на этот раз это не представляется возможным.

"Я могу сказать однозначно, что здесь должна быть позиция. Здесь нельзя увиливать, как это делает большая часть российского общества. Нужно сказать, на чьей вы стороне. А кто-нибудь в России сказал, что Путин или Кремль виноваты?".

В последнее время у Багатскиса произошло несколько разговоров со знакомыми из России. Ему были высказаны претензии, что латвийские баскетболисты покинули команды.

"Кто-то плачет и просит прощения. Другой мне вчера позвонил и спросил: "Как вы латыши можете так спокойно уезжать? Вы ведь должны играть в баскетбол". Я ответил, что твоя страна нападает на другую, устраивает бомбардировки городов и есть жертвы среди мирного населения, а ты мне говоришь, что вы обиделись на нас".