США пригрозили китайским фирмам запретом на импорт

Китайские фирмы, отказывающиеся соблюдать санкции Вашингтона в отношении РФ, могут быть внесены в черный список и столкнуться с ограничениями на импорт из США. Компаниям, которые продолжают поставлять в Россию полупроводники и другие предметы современных технологий, могут запретить закупать в Соединенных Штатах оборудование и программное обеспечение, заявила министр торговли США Джина Раймондо в интервью газете The New York Times, опубликованном 8 марта.