Ученые: Covid-19 уменьшает объем мозга

Исследование, которое было опубликовано в научном журнале Nature, считается одним из крупнейших на данную тему. В исследовании было обнаружено, что люди с Covid-19 теряют больше серого вещества мозга и испытывают больше изменений в мозге, чем люди без заболевания. Многие из этих изменений произошли в части мозга, связанной с обонянием.

Главный автор исследования Гвенаэль Дуо отметила, что различия в мозге переболевшего и непереболевшего человека - четко видны, даже если ковид прошел в легкой форме.

В ходе исследования ученые изучили изображения мозга 401 человека до и после того, как они заболели Covid-19. В конечном итоге результаты сравнили с 384 изображениями головного мозга неинфицированных людей. Учитывали и социальное положение, и всевозможные факторы риска, например, кровяное давление и лишний вес. Из 401 человека 15 были госпитализированы.

Исследователи объяснили, что для человека совершенно нормально терять от 0,2 до 0,3 процента серого вещества в областях мозга, связанных с памятью, каждый год. Исследование, с другой стороны, показало, что люди, инфицированные коронавирусом, теряли дополнительно от 0,2 до 2 процентов мозговой ткани по сравнению с теми, кто не был инфицирован.

Участники исследования также должны были выполнять различные задания, чтобы проверить свои когнитивные функции. Исследователи обнаружили, что пациенты, которые потеряли больше серого вещества мозга, хуже справлялись с задачами, чем другие.

Однако, хотя части мозга, которые потеряли больше всего серого вещества из-за инфекции, связаны с обонятельной функцией, ученым не ясно, почему это так. Необходимо также отметить, что исследование показывает просто связь, но не причинно-следственную.