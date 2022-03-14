Федерация хоккея России обязала клубы КХЛ поддерживать армию страны

ФХР разослала хоккейным клубам письмо, в котором детально описывается, как именно нужно поддерживать армию России. Издание приводит текст письма:

"Уважаемые коллеги. Сегодня все мы с вами переживаем тяжёлое время. Во всех информационных ресурсах ежеминутно размещается много информации, и, к сожалению, очень часто это неправдоподобные новости и фальшь.

Просим вас поддержать данную акцию и проработать с болельщиками вопрос поддержки нашей армии.

Направляем согласованные агитационные плакаты. Их можно распечатать и раздать в виде листовок/флаеров, флагов, просто листов формата А4, также приветствуются флешмобы, аудио- и видеообращения на кубе.

Обращаем ваше внимание, что данная акция является обязательной и подлежит отчётности.

На следующий день после игрового дня вся отчётная информация, включающая фото- и видеоотчеты (не менее 4 фото), а также краткое текстовое описание прошедшего мероприятия, в т. ч. задействованных материалов (включая брендирование), должна быть представлена в ФХР строго до 10:00 по московскому времени".

К письму также приложили образцы агитационных материалов и форму для предоставления отчётности, передаёт Гридасов.

Напомним, 27 февраля рижское "Динамо" объявило о выходе из КХЛ - в ответ на агрессию России в Украине.

Рижское "Динамо" восемь сезонов подряд не выходило ни в плей-офф КХЛ, ни в Кубок Гагарина. Последний раз рижане попадали в плей-офф в 2014 году.

Чемпионат КХЛ был основан в 2008 году. За 14 сезонов рижское "Динамо" пять раз выходило в плей-офф.