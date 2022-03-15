Генерал из США: У России через 10 дней иссякнут возможности продолжать активные боевые действия

"Россия перешла к войне ослабления, бомбардируя города, убивая мирных жителей на дорогах, - сказал Ходжес американскому телеканалу MSNBC.

- Им не хватает трех самых важных вещей: им не хватает времени, им не хватает личного состава и, я считают, у них заканчиваются боеприпасы".

"Я оцениваю, что примерно в течение 10 дней - с условием, что мы, Запад, не только продолжим, но и усилим поставки силам Украины, чтобы они смогли уничтожать российскую артиллерию и армию и отражать ракетные удары. При условии, что мы это сделаем, русские через 10 дней достигнут точки, когда они больше не смогут реализовывать активные боевые действия в этой войне".

"Украинцы должны суметь продержаться до момента, пока у России не закончатся возможности", - сказал Ходжес.

Он дал понять, что в ходе войны есть кульминационная точка, до которой нужно достичь всех стратегических целей и задач. После этого любые действия, маневры и задачи будут совершены зря, так как не принесут больше пользы, чем было предусмотрено получить в результате вложенных ресурсов и средств.

Если российской армии не удастся достигнуть запланированных целей в течение последующих десяти дней, то, как считает Ходжес, любые дальнейшие действия будут нести большие потери и будут означать фактический разгром России.