Сб, 26.03.2022
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Нил Ушаков, депутат Европарламента

Зима не уходит: Ночью может выпасть до 3 см снега

Снежная тропа. Иллюстративное фото ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В ночь на воскресенье, 27 марта, местами может выпасть до 3 см снега, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Сильный северо-западный ветер постепенно стихнет, но на значительной части территории по-прежнему сохранятся порывы до 20-22 м/с, на востоке - до 15-18 м/с.

Столбики термометров ночью опустятся до 0...-5 градусов, на морском побережье - до 0...+2 градусов.

Днем ожидается переменная облачность, Видземе вечером накроет новая зона осадков со снегом.

Северо-западный ветер в центральных районах еще будет дуть порывами до 15 м/сек. Вечером ветер сменит направление на юго-западное, южное.

Температура воздуха в воскресенье днем не превысит 0...+5 градусов.

Как уже сообщалась, в субботу, 26 марта в Латвии бушует сильный ветер:

Также из-за непогоды был отменен благотворительный концерт:

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