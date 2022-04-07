ООН приостановила членство России в Совете по правам человека
Генеральная ассамблея ООН приостановила членство России в Совете по правам человека.
Генеральная ассамблея ООН приостановила членство России в Совете по правам человека.
Инициатором такого решения стали США, сообщает The New York Times.
A United Nations General Assembly vote approved an American-led effort to suspend Russia from the 47-member Human Rights Council over the Kremlin’s war in Ukraine. https://t.co/PGyb180ZEE— New York Times World (@nytimesworld) April 7, 2022
Резолюцию об исключении России из Совета по правам человека одобрили 93 страны, против проголосовали 24, воздержались 58.
Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию, приостанавливающую членство Российской Федерации в Совете ООН по правам человека pic.twitter.com/j3fcRJXQAc— ООН (@UnitedNationsRU) April 7, 2022
Единственным таким случаем было исключение Ливии в марте 2011 года.
Причиной исключения России стала война в Украине.
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