Чт, 7.04.2022
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Эгил Левитс, президент Латвии

ООН приостановила членство России в Совете по правам человека

ФОТО: Michael M. Santiago/Getty Images/AFP

Генеральная ассамблея ООН приостановила членство России в Совете по правам человека.

Инициатором такого решения стали США, сообщает The New York Times.

Резолюцию об исключении России из Совета по правам человека одобрили 93 страны, против проголосовали 24, воздержались 58.

Единственным таким случаем было исключение Ливии в марте 2011 года.

Причиной исключения России стала война в Украине.

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