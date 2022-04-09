Сб, 9.04.2022
Национальность не так важна, важны те мысли, которые вы высказываете. Эгил Левитс, президент Латвии
Эгил Левитс, президент Латвии

Шольц - Путину: "Ты разрушаешь будущее своей страны"

Канцлер Германии Олаф Шольц ФОТО: Reuters/ScanPix

Президенту России Владимиру Путину свойственно имперское мышление, "известное нам из XIX, XVIII, XVII и других веков", сказал федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, в очередной раз потребовав от российского президента немедленного прекращения огня в Украине.

"Ты разрушаешь будущее своей страны", - обратился глава правительства Германии к российскому президенту на ты, выступая на предвыборном митинге Социал-демократической партии в Любеке, сообщает Русская служба ВВС.

Канцлер также сказал, что виновные в военных преступлениях в Буче под Киевом должны понести наказание.

"Такое забыть невозможно", - сказал Шольц и добавил, что Берлин и впредь будет снабжать Украину оборонительным вооружением.

"Европейские границы должны оставаться нетронутыми", - подытожил канцлер Германии.

Шольц в очередной раз подчеркнул, что западные санкции "уже сильно влияют на экономическое развитие России", и заверил Кремль в том, что Берлин и впредь будет снабжать Украину оборонительным вооружением.

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