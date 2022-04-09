Шольц - Путину: "Ты разрушаешь будущее своей страны"

"Ты разрушаешь будущее своей страны", - обратился глава правительства Германии к российскому президенту на ты, выступая на предвыборном митинге Социал-демократической партии в Любеке, сообщает Русская служба ВВС.
Канцлер также сказал, что виновные в военных преступлениях в Буче под Киевом должны понести наказание.
"Такое забыть невозможно", - сказал Шольц и добавил, что Берлин и впредь будет снабжать Украину оборонительным вооружением.
"Европейские границы должны оставаться нетронутыми", - подытожил канцлер Германии.
Шольц в очередной раз подчеркнул, что западные санкции "уже сильно влияют на экономическое развитие России", и заверил Кремль в том, что Берлин и впредь будет снабжать Украину оборонительным вооружением.
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