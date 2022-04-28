Чт, 28.04.2022
Что творит сейчас Галкин, я уже прошу своих друзей, знакомых, ну не присылайте мне, я не могу это слышать, как он поливает помоями Россию и русскую армию. Марагрита Симоньян, главный редактор пропагандистского канала RT
Марагрита Симоньян, главный редактор пропагандистского канала RT

Запрещено участие латвийских спортсменов в соревнованиях в России и Беларуси

Хоккеисты рижского "Динамо" ФОТО: Edijs Pālens

Сейм сегодня в окончательном чтении принял поправки к закону о спорте, запрещающие игрокам или командам, зарегистрированным в Латвии, участвовать в спортивных соревнованиях в России и Беларуси.

Как ранее сообщила представитель министра образования и науки Марта Мацкевича, запрет распространяется на спортивные команды, зарегистрированные в Латвии, независимо от их юридического статуса.

Закон запрещает участие в российских или белорусских национальных чемпионатах и национальных кубках, а также в международных лигах, где более половины участников составляют команды из России или Беларуси.

"Военная агрессия России и широкомасштабное вторжение в Украину является грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины и требует неотложных решений, включая отстранение латвийских спортивных команд от спортивных соревнований, организованных в России и Беларуси, особенно в национальных чемпионатах", - заявил председатель подкомиссии Сейма по спорту Сандис Риекстиньш.

Также запрещено сотрудничество между белорусскими и российскими спортивными агентами и латвийскими спортсменами, установлены ограничения в отношении спортивных чиновников.

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