Запрещено участие латвийских спортсменов в соревнованиях в России и Беларуси

Как ранее сообщила представитель министра образования и науки Марта Мацкевича, запрет распространяется на спортивные команды, зарегистрированные в Латвии, независимо от их юридического статуса.

Закон запрещает участие в российских или белорусских национальных чемпионатах и национальных кубках, а также в международных лигах, где более половины участников составляют команды из России или Беларуси.

"Военная агрессия России и широкомасштабное вторжение в Украину является грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины и требует неотложных решений, включая отстранение латвийских спортивных команд от спортивных соревнований, организованных в России и Беларуси, особенно в национальных чемпионатах", - заявил председатель подкомиссии Сейма по спорту Сандис Риекстиньш.

Также запрещено сотрудничество между белорусскими и российскими спортивными агентами и латвийскими спортсменами, установлены ограничения в отношении спортивных чиновников.