Нефтяное эмбарго: ЕС анонсировал новые санкции против России

В рамках пакета ЕС наложит запрет на импорт российской нефти, а "Сбербанк" и еще два крупных российских банка будут отключены от SWIFT.

Помимо этого, на территории Евросоюза будет запрещено вещание трех крупных российских телеканалов (пока не уточняется, каких именно).

Глава Еврокомиссии также анонсировала новые персональные санкции: под них попадут высокопоставленные офицеры, причастные, по мнению ЕС, к убийствам мирных жителей в Буче.

AFP со ссылкой на проект документа также сообщает, что под персональные санкции попадет патриарх Кирилл.

Новый пакет санкций ЕС станет уже шестым с начала войны в Украине.