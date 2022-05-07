Дети легендарного теннисиста Беккера: кто будет навещать его в тюрьме?

В декабре 1993 года Борис женился на Барбаре Фелтус, когда она была на 8-м месяце беременности. В январе 1994 года у них родился сын Ноа Габриэль. Второй сын Элиас Бальтазар у пары родился через 5 лет. Однако не всё было благополучно в молодой семье. Борис признался своей жене, что у него были отношения на одну ночь с другой женщиной, когда Барбара была беременна вторым ребёнком. Это история превратилась в большой скандал. Оказалось, что в ночном клубе у теннисиста была сексуальная связь с темнокожей русской моделью Анжелой Ермаковой. В СМИ писали, будто Анжела сумела воспользоваться его "биоматериалом" и искусственно себя оплодотворила. Ермакова заявила, что Борис Беккер является биологическим отцом её дочери Анны. Примерно в одно время проходило сразу два судебных процесса с участием теннисиста - развод с Барбарой, а также разбирательства по поводу рождения Анны.

Отцовство Беккера было подтверждено ДНК-экспертизой.

Теннисист признал дочь и согласился выплатить матери и дочери внушительную денежную компенсацию. В ноябре 2007 года Борис добился совместной опеки над Анной.

В июне 2009 года в Санкт-Морице Борис Беккер женился на голландской модели Лилли Керсенберг, а в феврале 2010 года у пары родился сын Амадей Бенедикт Эдли Луис Беккер. Когда мальчику было 8 лет, пара разошлась.

Трое старших детей Беккера сейчас уже самостоятельно зарабатывают себе на жизнь. А вот младший Амадей ещё несовершеннолетний, и его мать Лилли переживает о том, как вся эта неприятная ситуация с тюремным сроком Бориса отразится на ребёнке.

Двое детей Бориса от разных женщин - Анна и Элиас Бальтазар, которые родились примерно в одно время, занимаются модельным бизнесом. Оба живут в Лондоне и много путешествуют по миру. Кроме модельного бизнеса, Элиас занимается режиссурой и музыкой.

Анна - копия отца с шикарной рыжей гривой. Несмотря на скандальную историю своего рождения, девушка уважительно высказывается об отце. "Если говорить совершенно честно, я в шоке от того, что ему придётся сесть в тюрьму на два с половиной года. Я надеюсь, что он будет сильным в это трудное время. Конечно, я буду поддерживать его и навещать в тюрьме. Я обратилась в суд с письмом, где выражаю беспокойство о своём сводном 12-летнем брате Амадее. Это просто несправедливо, что ему приходится через всё это проходить. Ему всего 12 лет. Без отца ему будет особенно тяжело пережить этот стресс", - приводит слова Ермаковой Sport.sky.

Поддержка детей поможет Беккеру провести эти 30 месяцев в заключении, но, кроме этого, ему надо будет найти себе подходящее занятие. По словам бывшего начальника тюрьмы, Борис, скорее всего, станет инструктором в тюремном спортивном зале: "Спортзалы очень популярны в тюрьмах. Многие заключённые с удовольствием ходят заниматься на тренажёрах и поиграть с мячом". Кроме того, как сообщает издание Blick, руководство телеканала Eurosport ведёт переговоры с адвокатами Бориса Беккера о том, чтобы он комментировал теннисные матчи прямо из тюрьмы.