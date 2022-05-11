В Украине пройдет первый суд над российским военным

Шишимарина будут судить по статье "Нарушения законов и обычаев войны" уголовного кодекса Украины. Россиянину грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

"Колонну, в которой был сержант Шишимарин разбили ВСУ. Убегая, он с еще 4 сослуживцами обстреляли из автоматов частный автомобиль и завладели им. На украденной машине захватчики заехали в деревню. По дороге увидели мужчину, который возвращался домой и говорил по телефону. Один из военных приказал сержанту убить гражданского, чтобы тот не сообщил о них украинцам", - рассказала Венедиктова.