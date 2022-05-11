В Украине пройдет первый суд над российским военным

"Офис Генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении командира отделения в/ч 32010 "4 танковая Кантемировская дивизия Московской области" Вадима Шишимарина", - поделилась Венедиктова.
Шишимарина будут судить по статье "Нарушения законов и обычаев войны" уголовного кодекса Украины. Россиянину грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.
Согласно словам Венедиктовой, 21-летний Шишимарин 28 февраля убил 62-летнего безоружного мужчину в Сумской области, который тот ехал по обочине на велосипеде.
"Колонну, в которой был сержант Шишимарин разбили ВСУ. Убегая, он с еще 4 сослуживцами обстреляли из автоматов частный автомобиль и завладели им. На украденной машине захватчики заехали в деревню. По дороге увидели мужчину, который возвращался домой и говорил по телефону. Один из военных приказал сержанту убить гражданского, чтобы тот не сообщил о них украинцам", - рассказала Венедиктова.
В данный момент Шишимарин находится под стражей.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!