Сб, 14.05.2022
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Антон Долин о рижанах

Российский чиновник угрожает Латвии гражданской войной и украинским сценарием

Ковер цветов у памятника в парке Победы ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

12 мая Сейм поддержал поправки к закону, который отменяет юридические препятствия для сноса советского памятника в Пардаугаве, в парке Победы. Такое решение вызвало возмущение у российских должностных лиц, сообщают общественные СМИ Латвии.

После принятия этого решения председатель комиссии по безопасности думы России Василий Пискарев выразил возмущение, утверждая, что власти Латвии, готовясь к сносу памятника, способствуют гражданской войне в стране.

"По сути, латвийские власти разжигают сегодня гражданскую войну в своей стране, так как осквернение памяти советских солдат станет пощечиной не только русскоязычному населению, но и тем латышам, белорусам, украинцам, евреям и другим жителям Латвии, чьи родственники боролись с гитлеровцами и погибли от рук немецких фашистов и их местных пособников в годы Великой Отечественной войны. А памятник, кстати, построен на народные деньги, которые собирали по всей Латвии", - заявил он.

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев назвал такое решение показателем того, что Латвия является сторонником нацистов.

"Здесь какая получается логика: если парламент Латвии своим решением выступает против Советской армии - освободителей Риги, освободителей Европы от гитлеровского нацизма, получается, что они не на стороне тех, кто освобождал, а на другой стороне, на стороне гитлеровского нацизма", - считает Фадеев.

В свою очередь, депутат "Единой России" Сергей Бурлаков предупредил Латвию о том, что снос памятника будет бессмысленным шагом.

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