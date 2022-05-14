Россия выпустила из Мариуполя автоколонну из более чем 500 машин. Разрешения ждали три дня

В субботу, 14 мая, из оккупированного армией России Мариуполя впервые за долгое время выехала эвакуационная колонна, состоящая более чем из 500 автомобилей, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

"Огромную колонну автомобилей (от 500 до 1000) с мариупольцами, ожидавшими пропуска более трех дней, наконец-то пропустили в Запорожье. Наконец ждем наших родных мариупольцев дома",

- сообщил он в своем Telegram-канале.

Одновременно с ними впервые за долгое время смогли эвакуироваться и жители Северодонецка, пишет Русская служба ВВС.

"В течение длительного периода эвакуация из Северодонецка была крайне опасной. И вот наконец удалось! 17 жителей города уже в безопасности. Среди них и трое детей", - сообщил руководитель Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.