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  • Василиса Володина о лунном затмении 16 мая и прогноз на неделю для каждого знака Зодиака

Василиса Володина о лунном затмении 16 мая и прогноз на неделю для каждого знака Зодиака

"Прямо сейчас мы с вами проходим очередной коридор затмений. Солнечное затмение 30 апреля за спиной, Лунное - 16 мая - впереди. Это время с повышенным эмоциональным зарядом и желанием поменять жизнь, доказать миру и самому себе, что способен на многое, но…" - написала известный российский астролог Василиса Володина на своей странице в Instagram.

Эксперт напомнила, что "неоднократно предостерегала от активных действий в это время: слишком высоки риски неожиданного течения событий.

Не торопитесь действовать прямо сейчас! Дайте своим мыслям возможность определиться, а эмоциям - схлынуть

и тогда уже направляйтесь к своей мечте".

На этой неделе звезды и планеты далеко не в лучшем положении. Понедельник - время затмения, в среду и субботу ожидаются опасные соединения Марса с Нептуном и Солнца с Меркурием соответственно. Это значит, что хорошие дни будут смешаны с негативными. Согласно прогнозам экспертов DailyHoro, многим удастся найти свое место в мире и предназначение.

Овен

Овнам предстоит много новых знакомств, в том числе и романтических. При этом осторожность не помешает, ведь энергетическая обстановка не самая благоприятная. Это перспективное время для путешествий и поисков новой работы. У Овнов есть возможность полностью обновить свою жизнь, но придется постараться для того, чтобы реализовать задуманное.

Телец

Тельцам астрологи настоятельно не советуют менять планы в последнюю секунду. Необходимо следовать расписанию, утвержденному ранее. В противном случае могут возникать непредвиденные неурядицы. В понедельник и среду будет немало таких ситуаций и неприятных событий, но Тельцам необходимо сохранять спокойствие - сейчас нельзя выходить из себя, поскольку это чревато ухудшением обстановки во всех сферах жизни, особенно в работе и делах.

Близнецы

Вторая половина мая будет непростой, потому что Близнецам будут мешать окружающие люди. В это время представителям данного знака стоит быть осторожнее с решениями, навязанными со стороны. Лучше оставаться в уединении и поменьше находиться в окружении малознакомых или токсичных людей. Необходимо остерегаться деструктивных истин, которые может внушать общество. Это время самостоятельности и самодостаточности - в мыслях, в делах, в целях, во всем. В отношениях возможны измены и предательства из-за диссонанса звезд и планет.

Рак

Ракам необходимо как можно скорее поймать состояние потока. Звезды помогут его удержать и пронести вплоть до самого конца этой непростой недели. Это время сложно назвать благоприятным. Но оно многому научит представителей данного знака. Эксперты утверждают, что успех будет сопутствовать не излишеству, а умеренности во всем. Это значит, что нужно работать, отдыхать, бывать дома и периодически покидать родные стены. "Всего понемногу" - это основной рецепт счастья на период с 16 по 22 мая. Раки могут сгладить острые углы и выйти победителями.

Лев

У Львов ожидается продуктивная, но нервная и напряженная неделя. Если на работе или в другом месте найдутся люди, которые смогут достать Львов и нагрузить психологически, перед сном лучше попытаться полностью расслабиться, чтобы избавиться от сильной интеллектуальной или физической усталости. Помощь окружающим лучше снизить до минимума. Альтруизм не приведет Львов ни к чему хорошему - лишь прибавит проблем. Что точно им поможет достичь успеха и сохранить его на долгое время, так это скромность.

Дева

У Дев начинается время, когда им захочется стать активнее в работе и бизнесе, либо в затмение произойдет что-то такое, из-за чего придется больше трудиться. Как бы то ни было, Девам стоит перенять привычки успешных людей, чтобы повысить доходы. Большая удача ждет представителей данного знака в любви, но придется сделать выбор относительно того, какую сферу поставить в приоритет. Усидеть на двух стульях, к сожалению, не получится. Девам, вероятно, стоит следовать консервативным взглядам на этой неделе и прислушиваться к окружающим.

Весы

У Весов может пропасть всякое желание двигаться вперед. Вернуть мотивацию помогут вдохновляющие цитаты о предназначении и жизненном пути. Также сейчас ни в коем случае нельзя ставить никому ультиматумов, грубить, гнуть свою линию до последнего. Весам необходимо стать самой спокойной версией себя. Это гарантирует им отсутствие лишних проблем. Люди будут на взводе, а для многих конфликты и вовсе станут поводом сорвать на ком-то свою злость. Астрологи советуют Весам сохранять свою энергетику и не навлекать на себя беду.

Скорпион

Ночные светила высветят в Скорпионах все их достоинства. Грозным оружием в борьбе за место под Солнцем станет не агрессия, а понимание и доброта. Помимо опасных дней 16, 18 и 21 мая, будут и благоприятные - например, 19, 20 мая. В такие дни важно помнить об активности мозга по часам, чтобы знать, в какое время мозг работает быстрее. Это поможет в решении интеллектуальных задач. Физические кондиции Скорпионов будут в порядке. Поэтому можно отправляться на дачу, заниматься уборкой и ремонтом. Не нужно ограничивать себя в развлечениях и отдыхе.

Стрелец

Стрельцов могут доставать вспышки негатива. Отрицательные мысли могут появляться на ровном месте, особенно в первой половине недели. Если на работе и в бизнесе что-то пойдет не так, не нужно спешить складывать полномочия. Возможно, пришло время обдумать дальнейшие действия и пересмотреть свои принципы. Это время глобальной перестройки и смены фокуса. Утратить контроль над ситуацией будет просто, но если Стрельцы останутся на плаву, это сделает их намного успешнее в обозримом будущем.

Козерог

Козерогам звезды и планеты помогут решить их кармические задачи. Это очень важная неделя - с какой точки зрения ни посмотри. Ни в коем случае нельзя перекладывать ответственность на других людей. К проблемам лучше относиться философски - помня о том, что каждая из них делает нас сильнее. Также период с 16 по 22 мая идеально подходит для укрепления семейных уз. Стрельцам нужно больше времени проводить со второй половинкой, детьми, родителями. Представители данного знака Зодиака очень нужны своим близким.

Водолей

Водолеям стоит начать неделю с чистки дома и души. Это важно, так как после коридора затмений может наступить черная полоса. Астрологи советуют Водолеям быть осторожнее в общении с токсичными людьми и самим не проявлять признаки токсичности. Не стоит добиваться поставленных целей манипуляциями и обманом. Вселенная заметит стремление Водолеев к доброте и обязательно наградит их за это. Больше всего везти будет тем, кто знает, чего хочет от жизни. Самыми уязвимыми будут Водолеи, находящиеся в поисках работы, увлечений и смысла жизни.

Рыбы

Рыбам стоит опасаться злых и токсичных людей. При желании можно с головой окунуться в домашние дела и семейные проблемы. Также астрологи советуют получать новые знания - заниматься изучением языков, готовиться к экзаменам и так далее. Можно попробовать изменить далеко идущие планы, ведь на этой неделе ночные светила постараются помочь Рыбам понять, что для них действительно важно, а что имеет лишь второстепенное значение.

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