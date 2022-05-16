Василиса Володина о лунном затмении 16 мая и прогноз на неделю для каждого знака Зодиака

Близнецы

Вторая половина мая будет непростой, потому что Близнецам будут мешать окружающие люди. В это время представителям данного знака стоит быть осторожнее с решениями, навязанными со стороны. Лучше оставаться в уединении и поменьше находиться в окружении малознакомых или токсичных людей. Необходимо остерегаться деструктивных истин, которые может внушать общество. Это время самостоятельности и самодостаточности - в мыслях, в делах, в целях, во всем. В отношениях возможны измены и предательства из-за диссонанса звезд и планет.

Рак

Ракам необходимо как можно скорее поймать состояние потока. Звезды помогут его удержать и пронести вплоть до самого конца этой непростой недели. Это время сложно назвать благоприятным. Но оно многому научит представителей данного знака. Эксперты утверждают, что успех будет сопутствовать не излишеству, а умеренности во всем. Это значит, что нужно работать, отдыхать, бывать дома и периодически покидать родные стены. "Всего понемногу" - это основной рецепт счастья на период с 16 по 22 мая. Раки могут сгладить острые углы и выйти победителями.

Лев

У Львов ожидается продуктивная, но нервная и напряженная неделя. Если на работе или в другом месте найдутся люди, которые смогут достать Львов и нагрузить психологически, перед сном лучше попытаться полностью расслабиться, чтобы избавиться от сильной интеллектуальной или физической усталости. Помощь окружающим лучше снизить до минимума. Альтруизм не приведет Львов ни к чему хорошему - лишь прибавит проблем. Что точно им поможет достичь успеха и сохранить его на долгое время, так это скромность.

Дева

У Дев начинается время, когда им захочется стать активнее в работе и бизнесе, либо в затмение произойдет что-то такое, из-за чего придется больше трудиться. Как бы то ни было, Девам стоит перенять привычки успешных людей, чтобы повысить доходы. Большая удача ждет представителей данного знака в любви, но придется сделать выбор относительно того, какую сферу поставить в приоритет. Усидеть на двух стульях, к сожалению, не получится. Девам, вероятно, стоит следовать консервативным взглядам на этой неделе и прислушиваться к окружающим.

Весы

У Весов может пропасть всякое желание двигаться вперед. Вернуть мотивацию помогут вдохновляющие цитаты о предназначении и жизненном пути. Также сейчас ни в коем случае нельзя ставить никому ультиматумов, грубить, гнуть свою линию до последнего. Весам необходимо стать самой спокойной версией себя. Это гарантирует им отсутствие лишних проблем. Люди будут на взводе, а для многих конфликты и вовсе станут поводом сорвать на ком-то свою злость. Астрологи советуют Весам сохранять свою энергетику и не навлекать на себя беду.

Скорпион