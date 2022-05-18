В Киеве российского военного судят за убийство мирного жителя

Командир отделения 4-й танковой Кантемировской дивизии Московской области Шишимарин - первый российский военнослужащий, который в Украине предстал перед судом за совершение военных преступлений.

В ходе расследования выяснилось, что этот 21-летний солдат 28 февраля убил 62-летнего невооруженного жителя поселка городского типа Чупаховка Сумской области, ехавшего по обочине дороги на велосипеде.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова указала, что перед этим колонну, в которой находился сержант Шишимарин, обстреляла украинская армия. Во время отступления он и еще четверо коллег открыли из автоматов огонь по частному автомобилю и похитили его.

После этого захватчики на украденной машине въехали в поселок. Там они увидели мужчину, который возвращался домой и говорил по телефону. Один из военных приказал сержанту убить мирного жителя, чтобы он не сообщил о них украинской армии.

Шишимарин несколько раз выстрелил из автомата 62-летнему мужчине в голову, убив его.

В суде он полностью признал свою вину.

Шишимарину грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненный срок.

Власти России официально не комментировали обвинения против военнослужащего и суд над ним.

Галерея: Российский солдат предстал перед судом в Украине

Прокуратура запросила пожизненный срок заключения для российского сержанта Вадима Шишимарина

Прокуратура попросила приговорить Шишимарина к пожизненному, сославшись на мнение потерпевшей - вдовы убитого. Он заявила, что желает для российского военного пожизненного заключения, но при этом не возражает, если его обменяют на украинских военных с "Азовстали".

Также прокуратура запросила пожизненное, несмотря на чистосердечное раскаяние Шишимарина и его содействие в раскрытии преступления.

Шишимарин признал вину в полном объеме еще в первый день заседания. "Зачем пришли, от кого защищать, вы меня защитили от моего мужа, которого вы убили?" - спросила вдова Шелипова Шишимарина. "Я признаю что вы не сможете меня простить, но я прошу прощения", - сказал он.

На судебных допросах Шишимарин рассказал, что застрелил мирного жителя, потому что присутствующие рядом с ним другие российские военные стали волноваться за свою безопасность и приказали ему это сделать. Они подозревали, что мирный житель позвонит в ВСУ. Военные кричали, чтобы Шишимарин в него стрелял. "Я не хотел его убивать. Я выстрелил, чтобы от меня отстали", - сказал Шишимарин в суде.

Адвокат планирует добиваться оправдательного приговора

О своем намерении добиваться оправдания адвокат Виктор Овсянников заявил в интервью корреспонденту BBC. "Линию защиты не раскрою, чтобы не давать козырей прокурорам, - указал он. - Озвучу позицию в дебатах".

Ранее 18 мая в ходе судебного заседания Овсянников сказал, что будет добиваться переквалификации обвинения российского сержанта на более мягкую статью.

Прокуратура Украины указывает, что вскоре могут быть осуждены и другие люди, совершившие военные преступления. В данный момент в Украине осуществляется документирование преступлений.

Москва при этом отрицала, что ее солдаты в Украине убивают мирных жителей.