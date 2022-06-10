Лиза Худайбердиева и её медовый месяц с продюсером Первого канала. Он на 15 лет старше фигуристки

Фигуристы оказались буквально в шаге от своей мечты, но не повезло на льду, значит, повезёт в любви. Так и произошло в жизни 19-летней фигуристки.

Вместо подготовки к Олимпиаде судьба преподнесла Лизе другие приятные заботы - она готовилась к свадьбе.

О помолвке Худайбердиевой стало известно в январе этого года. Возлюбленный девушки - креативный продюсер Первого канала Кирилл Благов, который старше её на 15 лет. Он подарил Лизе роскошное кольцо, и она не смогла отказаться.

О их романе впервые заговорили ещё весной прошлого года, когда в Instagram Кирилла стали регулярно появляться фотографии с Лизой. Пара долго не подтверждала свои отношения, и лишь к концу июля 2021-го Лиза опубликовала на своей страничке романтичное видео с Благовым. С тех пор соцсеть спортсменки запестрела фотографиями с возлюбленным.

Тренировки и соревнования постоянно разлучали влюблённых. Кирилл старался ездить с Лизой на все турниры, но такая возможность выпадала не всегда. Тяжёлым испытанием для обоих стало длительное расставание на время предолимпийских сборов.

После такого долгого отсутствия рядом друг с другом Лиза и Кирилл решили не откладывать свадьбу в долгий ящик и в феврале этого года поженились. Церемония бракосочетания прошла скромно - ребята просто расписались в одном из московских загсов.

После свадьбы молодожёны уехали в отпуск в Турцию. Фигуристка вооружилась сексуальными нарядами, которые радовали не только её мужа, но и подписчиков в соцсетях.