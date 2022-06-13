Гудлевскис может перейти в один из самых известных клубов Швеции

По данным портала allehanda.se, "МОДО" планирует привлечь 29-летнего Гудлевскиса в роли основного вратаря команды. Клуб пытается закрыть эту позицию так как предыдущий основной вратарь Текс Вильямссон восстанавливается после операции.

Главный тренер команды Хенрик Градин отказался комментировать возможный переход Гудлевскиса.

Отметим, что в "МОДО" выступает другой латвийский игрок - нападающий Рихард Маренис. В конце прошлого сезона за команду выступал также Николай Елисеев.

Хоккейный клуб "МОДО" был основан в 1921 году и является одной из самых старейших и известных команд в Швеции. "МОДО" - двукратный чемпион Швеции (1979, 2007).

Гудлевскис прошлый сезон начал в словацком клубе "Слован", а завершил в шведском клубе "Брюнес". Также голкипер в разные годы выступал за немецкий "Фиштаун Пингвинз", рижское "Динамо" и ряд американских клубов.