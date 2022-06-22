Ср, 22.06.2022
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Эгил Левитс, президент Латвии

Видео ⟩ Полиция задержала водителя с алкогольным опьянением 2,37 промилле

Во вторник, 21 июня, в 1:30 ночи сотрудники Северного управления Рижской муниципальной полиции, патрулируя окрестности Яунциемса, заметили транспортное средство Opel, которое значительно превысило скорость. Водитель автомобиля, увидев полицейский экипаж, включил аварийный свет и снизил скорость.

Стражи порядка решили остановить транспортное средство, в котором находились водитель и два пассажира. Водитель автомобиля был в состоянии алкогольного опьянения и пытался бессвязно объяснить ситуацию, умоляя работников полиции не задерживать его и не лишать прав. В то же время задержанный мужчина подтвердил, что употреблял алкогольные напитки.

Позже стражи порядка констатировали, что у транспортного средства, в котором передвигался задержанный, нет обязательного страхования гражданской ответственности (ОСТА).

На место происшествия были вызваны сотрудники Государственной полиции, которые переняли дальнейшую работу и провели проверку концентрации алкоголя на выдохе - 2,37 промилле.

Закон дорожного движения устанавливает, что за управление транспортным средством с концентрацией алкоголя выше 1,5 промилле к водителю применяется штраф в размере от 1200 до 2000 евро, его также лишают права управления транспортными средствами на пять лет.

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