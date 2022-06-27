Видео ⟩ Передача: Латвия активно выступала против включения руководителя "РЖД" в список санкций

Весной 2014 года глава компании "РЖД" Владимир Якунин попал в санкционные списки США. Были планы принять против него меры и на европейском уровне, но этого не произошло.

В 2014 году Nekā personīga отмечала, что Латвия активно лоббировала спасение "РЖД" и ее руководителя от санкций. Тогдашний министр сообщения Анрийс Матисс утверждал, что информация о переговорах не была оглашена, но в то время никак не поддерживались санкции против "РЖД", поскольку они были основным партнером Латвии в перевозках через латвийские железные дороги и латвийские порты.

"Если каким-то образом "РЖД" или кто-то из должностных лиц компании попадет в этот список, то мы точно не сможем вести с ними дела, а значит, значительно сократим объемы грузов", - добавил Матисс в 2014 году.

Из-за позиции Латвии "РЖД" не включены в санкционные списки

Государственный секретарь Министерства иностранных дел Андрей Пилдегович подчеркнул, что, "учитывая различные контршаги, транспортный сектор не должен быть включен в списки санкций. Такая позиция у латвийского правительства появилась не только сейчас, она была с февраля 2022 года".

Грузовой транзит составляет 12% валового внутреннего продукта (ВВП) Латвии. Оборот от него составляет миллиард евро в год, и Латвия не может позволить себе потерять такие деньги. По сравнению с другими странами региона Латвия получает по железной дороге больше всего российских грузов. По данным Latvijas dzelzceļš, 95% грузов поступает в Латвию из-за границы, в основном из России.

Тогдашний министр сообщения Анрийс Матисс заявил, что "в Министерстве сообщения никто не оценивает политические обстоятельства и политические соображения, которые им близки, а главным критерием являются экономически выгодные взаимоотношения".

Пилдегович же говорил, что "это не белое и не черное, об этом нельзя судить с двух сторон, мы перебрали весь спектр возможных ответов и, конечно, по нашему мнению, наиболее влиятельная реакция была бы связана с оружием, его эмбарго.

Обсуждения были тяжелыми, долгими, мы добились определенного укрепления позиций. Наша цель - не уничтожить себя или Россию как страну или экономически, а направить действия или сигналы непосредственно против тех ключевых игроков или тех российских руководителей, которые, на наш взгляд, принимают неправильные решения".

Видео: Сюжет передачи Nekā personīga. Faili на латышском языке