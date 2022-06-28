Как пережить эту жару?

В жаркие дни не следует проводить весь день на пляже, работать в саду в середине дня или долго заниматься спортом. Кроме того, жара в принципе неподходящее время для активных видов спорта, особенно в часы, когда солнце наиболее опасно (с 10:00 до 16:00).

Маленьким детям нельзя находиться на солнце длительное время - лучше держаться в тени или прохладных помещениях. Следует следить за тем, чтобы дети регулярно пили воду, а находясь на улице - носили головной убор. Ни в коем случае нельзя оставлять малышей (и животных) одних в машине и закрытых помещениях. Дети также могут перегреться во время сна в непроветриваемом и жарком помещении, а также в детской коляске, находясь там в течение длительного времени.

Стоит также учитывать то, что длительная жара может обострить хронические заболевания. Поэтому лучше индивидуально обсудить со своим семейным врачом, как сохранить здоровье в жаркие дни. Людям с хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистыми, в жаркую погоду следует внимательно следовать указаниям врача. Особое внимание необходимо больным, прикованным к постели и неспособным позаботиться о себе: следует обеспечить достаточную вентиляцию и охлаждение помещений, а также проследить за достаточным потреблением жидкости.

Пожилые люди - особенно старше 75 лет - также подвержены рискам перегрева. Им тоже следует больше находиться в тени или в помещениях с хорошей вентиляцией, пить достаточно воды.

Советы медиков

Пейте воды больше обычного - еще до того, как появится жажда. Стоит отдать предпочтение негазированной или слабоминерализованной минеральной воде. Сладкие напитки, алкоголь, крепкий кофе и чай не рекомендуются, поскольку усиливают дегидратацию - обезвоживание организма.

По возможности планируйте свой день так, чтобы избегать жары и находиться в прохладных помещениях. Не находитесь слишком долго на открытом солнце.

Если вы все же на улице, то носите светлую, легкую, воздухопроницаемую одежду, а также головной убор. С собой берите питьевую воду, пить следует в течение всего дня.

Если на улице слишком жарко - ищите более прохладное и теневое место, где чувствуется ветер.

В жаркую погоду также помогает регулярное ополаскивание слегка прохладной водой.

Будьте осторожны при плавании. Перегретому человеку нельзя купаться в холодной воде! Это может привести к летальным последствиям.

Если ваши пожилые родственники живут одни, то в жаркие дни чаще посещайте их или звоните, чтобы поинтересоваться здоровьем. Если среди ваших соседей есть одинокий пенсионер, будьте чуткими - чаще проведывайте его и помогайте, если это необходимо.

Как действовать при перегреве?

При подозрении на солнечный удар пострадавшего следует перенести в прохладное место или тень, положить на лоб прохладный влажный компресс или влажное полотенце, можно завернуть лед в ткань и приложить к голове. Пострадавшему следует дать прохладную воду и освободить его от тесной одежды в области грудной клетки и шеи. При необходимости можно дать обезболивающие и жаропонижающие средства. В более тяжелых случаях, если пострадавший потерял сознание или солнечный удар получил ребенок или пожилой человек, следует вызывать скорую медицинскую помощь.

Если у вас возникнут проблемы со здоровьем после долгого пребывания на солнце, звоните своему семейному врачу или по дежурному номеру консультаций семейных врачей - 66016001 (в рабочие дни - с 17:00 до 08:00, в выходные - круглосуточно).

Если вышеперечисленные меры не помогают или вы чувствуете сильную слабость, резко начинает повышаться температура тела, появляется рвота, наблюдается потеря сознания и судороги, то звоните по номеру экстренной помощи 113.

Больше советов, как действовать в опасной ситуации, связанной с жарой, можно почитать по этой ссылке (на латышском языке).