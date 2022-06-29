Видео ⟩ В Озолниеках в промышленной зоне вспыхнул пожар: распространение огня ограничено

"Пламя стремительно распространяется на прилегающие здания, к месту происшествия выехали более 30 пожарных, 2 автолестницы и 8 автоцистерн. Ведутся работы по защите прилегающих зданий!" - сообщили в службе.
После почти трехчасовой работы в 13:31 пожарным удалось ограничить распространение огня на улице Сколас в Озолниеках, где на площади 1588 кв. м горело промышленное здание. Работы по тушению затрудняет жаркая погода, плотная застройка и большое количества горючего материала.
В начале работ по тушению рухнула крыша здания, поэтому дальнейшие работы по тушению пожара можно было проводить только снаружи. Несмотря на трудности, пожарным и спасателям удалось защитить от пламени прилегающий металлообрабатывающий завод, из которого были эвакуированы шесть человек.
При тушении пожара пострадал один пожарный.
На месте происшествия работают 35 пожарных и спасателей с восемью автоцистернами и двумя автолестницами, а также представители Государственной полиции, Муниципальной полиции, Государственной службы среды и Службы неотложной медицинской помощи. В настоящее время ведутся работы по разрушению конструкции и тушению.
За минувшие сутки в Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD) поступило 66 вызовов, 26 из которых были связаны с тушением пожаров, в том числе два - с лесными пожарами.
30 вызовов поступили на спасательные работы, а десять оказались ложными.
Во вторник в 22:34 поступил вызов в Ригу, на улицe Русес, где в девятиэтажном жилом доме было задымление. На месте происшествия было установлено, что в квартире на пятом этаже горели оставленные без присмотра пригоревшие продукты площадью 0,01 кв. м.
Пожарные вытащили из задымленного помещения одного человека и передали его Службе неотложной медицинской помощи (NMPD). В ходе спасательных работ пожарным поступила информация, что в этом здании, на четвертом этаже другого подъезда, также необходима помощь пожарных. Пожарные эвакуировали из квартиры двух человек, там горело домашнее имущество.
В полночь в VUGD поступила информация о том, что в Даугавпилсском лесу заблудился человек. Вместе с Государственной полицией пожарные обыскали возможное местонахождение мужчины, и через час его нашли.
Около девяти вечера пожарные получили вызов в Ригу, на улицу Краста, где на реке Даугава находился человек в беспомощном состоянии. С помощью катера VUGD и катера сотрудников Рижской муниципальной полиции человека погрузили в лодку, вывезли на берег и передали медикам NMPD.
В 11:33 поступил вызов в Сигулдский край, где произошло дорожно-транспортное происшествие. На месте зафиксировано столкновение грузовика и легкового автомобиля. Пожарные поставили на колеса перевернувшуюся машину, отсоединили клеммы аккумулятора и привели в порядок дорогу.
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