Гороскоп на неделю с 4 по 10 июля: кому недоброжелатели строят козни, а кого ждут новые высоты?

Лев

Львов на этой неделе, вероятно, ожидают командировки или путешествия. Сейчас Львы также могут полностью отдать себя работе и делам, бизнесу и общению с людьми. Главное делать - без лишнего фанатизма, спокойно, размеренно. Спешка и нервозность могут испортить Львам настроение и лишить их удачи.

Дева

Для Дев эта неделя станет очень непростой, однако им удастся решить множество неурядиц, а также поставить перед собой новые важные цели в жизни. В работе и бизнесе стоит пока что ненадолго приостановить разработку новых концепций, идей. Память ухудшится, творческий потенциал станет ниже, но появится больше внимательности. Поверьте: любые возникшие проблемы Дев будут компенсироваться чем-то другим.

Весы

Порывистость и нежелание следовать планам может стоить Весам успеха в делах и в работе. Стоит внимательно отнестись к своему здоровью и настроению - это залог успехов во всех начинаниях. Эта неделя - прекрасное время для поисков новых увлечений. Вероятно, Весы смогут найти для себя новое дело, которое вдохновит их на что-то важное. Также можно менять обстановку, посещать новые места и знакомиться с новыми людьми.

Скорпион

Неделя для Скорпионов может начаться с не самой приятной новости: могут возникнуть препятствия и психологические блоки на пути к успеху. Эту неделю лучше посвятить простым делам и полезным развлечениям - например, просмотру интересных фильмов или чтению книг. Если Скорпионы хотят чего-то нового, стоит пока это отложить. Любым идеям и желаниям стоит дать как следует настояться. Лучше сфокусироваться на текущих делах.

Стрелец

Если Стрельцы проявят активность и волю, не погрязнув проблемах, то уже к концу недели смогут сделать решающий рывок в любой из сфер. Стрельцов ожидает приток мотивации, им захочется больше работать. Главное - не переутомляться и следить за своим здоровьем. Стрельцам будет по силам сделать так, чтобы все перемены оказались им на руку. В период с 4 по 10 июля нужно быть спокойными и уверенными в себе, и тогда все получится.

Козерог

Необдуманные поступки, совершенные под влиянием эмоций, будут крайне опасными. Осторожнее общайтесь с людьми и не провоцируйте ссоры и конфликты. Неделя несет события, которые не дадут расслабиться. С одной стороны, это сулит психологический дискомфорт, с другой - ценный жизненный опыт. Это хорошее время для поисков новых увлечений.

Водолей

Не время сомневаться в себе, не следует останавливаться на достигнутом - стремитесь вперед! Настало время сделать свое жилище лучше с энергетической точки зрения. Тут на помощь придет также уборка, наведение порядка, избавление от всего ненужного. Отрицательное влияние планет сделает начало недели непредсказуемым, поэтому астрологи рекомендуют не загораться новыми идеями как минимум до четверга.

Рыбы

Враги и недоброжелатели могут строить козни и ждать удобного случая, чтобы ударить Рыбам в спину. На этой неделе лучше вернуться к незавершенным проблемам и делам, чтобы исправить свои прошлые ошибки. У Рыб будет много сил, чтобы покорить новые высоты в работе и достичь успехов в любви. Это хорошее время для самоанализа.