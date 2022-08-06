ГЛАВНОЕ ЗА 6 АВГУСТА ⟩ Платные пакетики в Рими, Муцениеце в Латвии и прогноз цены на газ

В пятницу автомобиль BMW после столкновения с Toyota несколько метров крутило по шоссе.

Главное за рубежом:

В результате аварии польского автобуса на севере Хорватии погибли 11 человек, еще несколько пострадали, сообщило МВД Хорватии.

Российская армия в пятницу обстреляла Запорожскую АЭС, сообщил президент Украины Владимир Зеленский, назвав такие действия преступлением и терактом.

Расследовательская группа Bellingcat и издание The Insider утверждают, что установили личность российского военнослужащего, который на видео пытал, калечил и убил пленного украинского военнослужащего.

Президент Турции Реджеп Эрдоган подтвердил в субботу, 6 августа, что Турция будет платить в рублях за часть природного газа, поставляемого Россией.

Финское издание Iltalehti проверило работу таллиннских такси, сопроводив патруль муниципальной полиции. Туристов в эстонской столице зачастую подводит то, что они не знают действующих в Таллинне правил для такси и что существует потолок цен.

Amnesty International обвинила Вооруженные силы Украины в создании опасности для гражданского населения во время защиты страны от нападения РФ.

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В свой очередной отпуск 33-летняя латвийская актриса Агата Муцениеце с детьми приехала в Латвию. Об этом она рассказала в Instagram-сторис.

2 августа свой день рождения отметил российский хип-хоп-исполнитель Джиган. RUS TVNET решил рассказать о нем в рамках рубрики "Звезда недели".

В четверг, 4 августа, в концертном зале "Дзинтари" состоялся концерт российского юмориста Максима Галкина, где он удивил публику своим знанием латышского языка. Что об этом говорят пользователи соцсетей?

Дэвид Бекхэм был одним из лучших исполнителей штрафных в истории мирового футбола. Этим летом фамилия Бекхэм вновь появилась в СМИ в связи с голом прямым ударом со штрафного. Правда, автором гола стал не Дэвид, а его сын Ромео.

Глобальное потепление и его последствия - одна из крупнейших проблем 21-го века. Считается, что его рано или поздно ощутят люди по всему миру. Однако отдельные места могут стать жертвами потепления быстрее, чем другие.