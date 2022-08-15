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За последние три дня выявлено 2611 новых случаев Covid-19

rus.tvnet.lv
За последние три дня выявлено 2611 новых случаев Covid-19
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Уборка фонтана в Риге. Иллюстративное фото
Уборка фонтана в Риге. Иллюстративное фото Фото: Zane Bitere/LETA

За последние три дня в Латвии зарегистрировано 2611 новых случаев Covid-19, информации о смертях не поступало, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 1029 случаев на 100 тысяч населения.

Было проведено 8081 лабораторный тест на Covid-19, 32,3% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 1197 не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 1414 заболевших были вакцинированы.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 883 631 человек.

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