За последние три дня в Латвии зарегистрировано 2611 новых случаев Covid-19, информации о смертях не поступало, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За последние три дня выявлено 2611 новых случаев Covid-19
За последние три дня выявлено 2611 новых случаев Covid-19
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 1029 случаев на 100 тысяч населения.
Было проведено 8081 лабораторный тест на Covid-19, 32,3% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 1197 не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 1414 заболевших были вакцинированы.
С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 883 631 человек.
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