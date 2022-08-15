Глава МИД Литвы: Мы выдаем визы лишь из гуманитарных соображений

- Ну, я бы сказал, что украинцы со своими ракетными установками делают самую тяжелую работу, чтобы сдерживать Путина и возможное дальнейшее вторжение. Очевидно, потому что, он когда-то говорил о трех днях, которые ему понадобятся на взятие Киева. Очевидно, у него были планы пойти еще дальше, и я считаю, что они у него до сих пор есть. Но он даже не приблизился к Киеву. Он даже не может захватить всю восточную часть Украины. Сейчас он пытается сохранить в своих руках Херсон. И поэтому я бы сказал, что это в основном все еще очень просто, на самом деле. Вы знаете, оружие в умелых руках. Желание сражаться - и есть самый большой сдерживающий фактор.