В субботу, 13 августа, в Риге, в Пурвциемсе, сотрудники полиции задержали мужчину, который пытался скрыться от них на мопеде, сообщают представители Государственной полиции. Очевидцы засняли происшествие, запись в соцсетях вызвала большой резонанс, некоторые усмотрели насилие в действиях полицейских, сообщает Degpunktā.
Полиция прокомментировала видео с задержанием водителя мопеда в Пурвциемсе
Уже сообщалось, что в субботу, 13 августа, около 17:30 на улице Иерикю в Риге был задержан мужчина, который, управляя мопедом, не подчинился требованию полиции остановиться и попытался скрыться. Позже было установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения и ему запрещено управлять транспортным средством.
W OOO W ❗️❗️❗️❗️❗️👀 👏 🥂— Cardinalis Ravus (@CardinalisRavus) August 13, 2022
Deģenerāta fiasko, to professionāli notver speciālisti no SUB. Bravo! Pēdējā laika labākais, ko esmu redzējis! 🦾🦾🦾
Paldies, @Valsts_policija , visu cieņu un tā turpināt! ❤️
P.S. Moto noņēmu, jo SUB šo mazo pļerdaku tā pat vien nemedītu. pic.twitter.com/KCoA7Q5YY4
Экипаж Госполиции с сиренами, выезжая со двора дома, преградил путь водителю мопеда, явно пытавшемуся скрыться от сотрудников полиции. Водитель мопеда после падения поспешно встал и попытался продолжить движение.
По сообщениям очевидцев, погоня за мопедом велась по центру Риги. Это же транспортное средство до задержания было замечено в районе Тейки, и на фотографиях также видно, что мопед ехал без госномеров, а водитель показывал нецензурные жесты в адрес сотрудников правоохранительных органов. Выяснилось, что отсутствие номерных знаков также было первоначальной причиной попыток задержания водителя.
"Сотрудники правоохранительных органов велели остановить транспортное средство, но его водитель не выполнил законные требования полиции и начал убегать, после чего свернул с улицы Шарлотес на улицу Бривибас и продолжил движение, не обращая внимания ни на дорожные знаки, ни на горизонтальную разметку, ни на запрещающие сигналы светофоров", - поясняют в полиции.
Привлекая дополнительные ресурсы, инспекторам удалось догнать и задержать мужчину в уже упомянутом месте на улице Иерикю. Записанное видео задержания быстро набрало популярность в социальных сетях, а самой обсуждаемой темой среди пользователей стал именно таран менее защищенного транспортного средства. Многие в комментариях указывали, что мопед сбивать не следовало, дальнейшие действия инспектора с применением физической силы также некоторым показались чрезмерными.
"Вы видите, что делает в этот момент водитель мопеда, выезжая на улицу с односторонним движением против движения и когда напротив приближается транспорт? Молодой человек пытался поменять траекторию и, возможно, задел машину полиции. Я уверен на сто процентов, что он "натворил дел" и думал, что убежит от полицейского бусика. Он переиграл в GTA или пересмотрел фильмов", - говорит очевидец.
Люди, живущие в районе улицы Иерикю, также высказали противоположные мнения, комментируя драматические события: "Лучше было бы перекрыть перед ним дорогу, они ни при каких обстоятельствах не должны были его сбивать".
Само задержание Госполиция подробно не комментирует, но делится сообщениями, почему было важно задержать нарушителя и за что придется отвечать 22-летнему парню:
"Всего Государственной полицией возбуждено 13 производств об административных правонарушениях: за несоблюдение указаний нескольких дорожных знаков и запрещающих сигналов светофора, за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции и побег, за вождение без водительских прав, а также за управление транспортным средством, которое не имеет государственного регистрационного знака и обязательного гражданско-правового страхования".
Вполне возможно, что и без того обширный список нарушений пополнится еще одним делом о вождении мопеда в состоянии алкогольного опьянения, но пока новостей об уровне алкоголя в крови мужчины нет. Это связано с тем, что после ДТП водитель был доставлен в больницу, а заключение еще ожидается.
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