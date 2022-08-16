Полиция прокомментировала видео с задержанием водителя мопеда в Пурвциемсе

"Сотрудники правоохранительных органов велели остановить транспортное средство, но его водитель не выполнил законные требования полиции и начал убегать, после чего свернул с улицы Шарлотес на улицу Бривибас и продолжил движение, не обращая внимания ни на дорожные знаки, ни на горизонтальную разметку, ни на запрещающие сигналы светофоров", - поясняют в полиции.

Привлекая дополнительные ресурсы, инспекторам удалось догнать и задержать мужчину в уже упомянутом месте на улице Иерикю. Записанное видео задержания быстро набрало популярность в социальных сетях, а самой обсуждаемой темой среди пользователей стал именно таран менее защищенного транспортного средства. Многие в комментариях указывали, что мопед сбивать не следовало, дальнейшие действия инспектора с применением физической силы также некоторым показались чрезмерными.

"Вы видите, что делает в этот момент водитель мопеда, выезжая на улицу с односторонним движением против движения и когда напротив приближается транспорт? Молодой человек пытался поменять траекторию и, возможно, задел машину полиции. Я уверен на сто процентов, что он "натворил дел" и думал, что убежит от полицейского бусика. Он переиграл в GTA или пересмотрел фильмов", - говорит очевидец.

Люди, живущие в районе улицы Иерикю, также высказали противоположные мнения, комментируя драматические события: "Лучше было бы перекрыть перед ним дорогу, они ни при каких обстоятельствах не должны были его сбивать".