Мошенники притворяются сотрудниками полиции и выманивают у жителей крупные суммы

На участках Государственной полиции по всей Латвии получена информация от жителей о мошенниках, которые выдают себя за сотрудников полиции и пытаются выманить банковские данные и деньги.

Жители по большей части были внимательны и информированы о рисках телефонного мошенничества, поэтому не раскрывали звонившим данные и прерывали разговор, однако в течение этой недели были констатированы и три случая, когда мошенники выманили значительные денежные суммы.

16 августа в Олайнский участок обратилась женщина, у которой с банковского счета похитили деньги в размере 10 102 евро. В свою очередь в Курземском участке Риги зарегистрирован случай, когда после похожего звонка с банковского счета были перечислены 2200 евро и еще 4500 евро зарезервированы, а в Рижском участке зафиксирован случай, когда с банковского счета некоего лица таким образом украли 2500 евро.

В этих случаях Госполиция начала расследования и уголовные процессы.

Во всех случаях звонившие делали вид, что являются сотрудниками полиции, и информировали получателей звонка о противозаконных действиях с банковскими счетами. Чтобы их якобы предотвратить, мошенники требовали как данные пострадавших, так и данные банковского доступа, таким образом противозаконно перечисляя денежные средства, находящиеся на банковских счетах.

Государственная полиция повторно напоминает, что ни полицейские, ни работники других государственных учреждений не позвонят, чтобы выяснить конфиденциальную информацию, и никогда не потребует раскрыть данные доступа к банковским счетам.