Правительство во вторник утвердило поправки к правилам Кабинета министров, договорившись о том, что поставку природного газа в случае кризиса энергоснабжения обеспечит застрахованным клиентам Latvenergo.
В случае энергокризиса Latvenergo доставит газ застрахованным пользователям
Такие изменения внесены в правила "Порядок снабжения энергопользователей и продажи топлива в период энергетического кризиса и в случае угрозы государству".
Как информировали в Министерстве экономики, изменения в регулировании также обеспечат возможности Latvenergo в долгосрочной перспективе получить доступ к мощностям терминала сжиженного природного газа Клайпеды, обеспечивая альтернативные поставки природного газа латвийским пользователям.
Таким же образом, чтобы уменьшить риск недостатка электроэнергии и тепловой энергии, наряду с изменениями в правилах дополнена категория застрахованных пользователей, в нее включается также существенный источник энергоснабжения - принадлежащие Latvenergo Рижские термоэлектростанции. Это означает, что во время энергетического кризиса для этих объектов энергоснабжения будет обеспечена поставка газа, тем самым повышая безопасность электроснабжения.
В то же время в правилах также совершенствуется регулирование ограничения потребления энергии, устанавливая, что пользователи природного газа, хранящие природный газ в Инчукалнском подземном газохранилище, лимит потребления природного газа во время энергетического кризиса не будет применен в таком размере, в котором этот пользователь хранит природный газ в хранилище.
Это уточнение предоставляет возможность, например, энергоинтенсивным коммерсантам, технологический процесс которых запрещает производственному оборудованию остановиться, уже вовремя приобретать и хранить в хранилище свой газ, потребление которого не будет ограничено.
Поправками установлены также обязанности оператора системы распределения природного газа и других торговцев природным газом сотрудничать с коммерсантом энергоснабжения - Latvenergo, который обеспечит снабжение природного газа застрахованным пользователям в ситуациях государственного энергетического кризиса.
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