В случае энергокризиса Latvenergo доставит газ застрахованным пользователям

Такие изменения внесены в правила "Порядок снабжения энергопользователей и продажи топлива в период энергетического кризиса и в случае угрозы государству".

Как информировали в Министерстве экономики, изменения в регулировании также обеспечат возможности Latvenergo в долгосрочной перспективе получить доступ к мощностям терминала сжиженного природного газа Клайпеды, обеспечивая альтернативные поставки природного газа латвийским пользователям.

Таким же образом, чтобы уменьшить риск недостатка электроэнергии и тепловой энергии, наряду с изменениями в правилах дополнена категория застрахованных пользователей, в нее включается также существенный источник энергоснабжения - принадлежащие Latvenergo Рижские термоэлектростанции. Это означает, что во время энергетического кризиса для этих объектов энергоснабжения будет обеспечена поставка газа, тем самым повышая безопасность электроснабжения.

В то же время в правилах также совершенствуется регулирование ограничения потребления энергии, устанавливая, что пользователи природного газа, хранящие природный газ в Инчукалнском подземном газохранилище, лимит потребления природного газа во время энергетического кризиса не будет применен в таком размере, в котором этот пользователь хранит природный газ в хранилище.

Это уточнение предоставляет возможность, например, энергоинтенсивным коммерсантам, технологический процесс которых запрещает производственному оборудованию остановиться, уже вовремя приобретать и хранить в хранилище свой газ, потребление которого не будет ограничено.

Поправками установлены также обязанности оператора системы распределения природного газа и других торговцев природным газом сотрудничать с коммерсантом энергоснабжения - Latvenergo, который обеспечит снабжение природного газа застрахованным пользователям в ситуациях государственного энергетического кризиса.