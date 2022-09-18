Пассажирский перевозчик ООО Latvijas sabiedriskais autobuss в воскресенье отменил 17 рейсов в направлении Адажи, а в понедельник, 19 сентября - 16 рейсов, сообщается на Facebook.
Проблемы Адажского края: за два дня отменено более 30 автобусных рейсов
Проблемы Адажского края: за два дня отменено более 30 автобусных рейсов
Адажская краевая дума сообщает в Facebook, что с перевозчиком встретились представители самоуправления и Автотранспортной дирекции, и предприятие обещает восстановить нормальный режим перевозок с 26 сентября, когда закончат обучение 8-10 новых водителей.
Как сообщалось, в начале октября Автотранспортная дирекция оценит невыполнение рейсов Latvijas sabiedriskais autobuss, Nordeka и АО Liepājas autobusu parks по маршрутной сети в Рижском регионе и примет решение об ответственности перевозчиков, включая применение штрафов.
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