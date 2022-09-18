Проблемы Адажского края: за два дня отменено более 30 автобусных рейсов

Адажская краевая дума сообщает в Facebook, что с перевозчиком встретились представители самоуправления и Автотранспортной дирекции, и предприятие обещает восстановить нормальный режим перевозок с 26 сентября, когда закончат обучение 8-10 новых водителей.

Как сообщалось, в начале октября Автотранспортная дирекция оценит невыполнение рейсов Latvijas sabiedriskais autobuss, Nordeka и АО Liepājas autobusu parks по маршрутной сети в Рижском регионе и примет решение об ответственности перевозчиков, включая применение штрафов.