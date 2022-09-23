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Какой будет погода на новой неделе? Прогноз синоптиков

rus.tvnet.lv/LETA
Какой будет погода на новой неделе? Прогноз синоптиков
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Осень в Риге. Иллюстративное фото
Осень в Риге. Иллюстративное фото Фото: Zane Bitere/LETA

На следующей неделе в Латвии существенных изменений погоды не ожидается, временами возможно потепление и усиление осадков, свидетельствуют прогнозы синоптиков.

Атмосферное давление понизится, однако прогнозы воздействия циклонов и количества осадков разнятся. Сильных циклонов, скорее всего, не будет, и ветер сохранится преимущественно слабым.

Небо будет проясняться лишь временами, местами возможен туман. Температура воздуха ночью понизится до +6...+12 градусов, а в ясную погоду столбик термометра опустится еще на несколько градусов ниже. Максимальная температура воздуха днем составит +10...+15 градусов, в отдельные дни достигнет +18 градусов.

Галерея: Осень в Риге

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