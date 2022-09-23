Какой будет погода на новой неделе? Прогноз синоптиков

Атмосферное давление понизится, однако прогнозы воздействия циклонов и количества осадков разнятся. Сильных циклонов, скорее всего, не будет, и ветер сохранится преимущественно слабым.

Небо будет проясняться лишь временами, местами возможен туман. Температура воздуха ночью понизится до +6...+12 градусов, а в ясную погоду столбик термометра опустится еще на несколько градусов ниже. Максимальная температура воздуха днем составит +10...+15 градусов, в отдельные дни достигнет +18 градусов.

Галерея: Осень в Риге