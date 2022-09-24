Ушла из жизни бывший руководитель NEPLP Айя Дулевска-Цалите

В прошлом журналист и руководитель NEPLP скончалась после борьбы с тяжелой болезнью.

По словам близких, она была очень важна не только для своей семьи, но и для своих друзей и коллег.

Планируется, что прощание с ней состоится 27 сентября в 14:00 в Большом зале Рижского крематория.

Айя Дулевска-Цалите родилась 5 октября 1961 года. Она работала журналистом, после чего была выбрана в NEPLP, где трудилась и заместителем директора, и руководителем.

Однажды Дулевска-Цалите призналась СМИ, что чувствовала давление на этой должности.

За время своей работы в NEPLP она также была замешана в некоторых скандалах, например, когда сравнила владельца Первого Балтийского канала (ПБК) со слугой Тони Сопрано, главного героя некогда популярного сериала "Клан Сопрано":

"Сегодня в NEPLP мы встретились с владельцем ПБК. Я наконец-то вспомнила, кого он мне напомнил - одну из "шестерок" Тони Сопрано", - написала она в Twitter.

Айя Дулевска-Цалите также занималась политикой.