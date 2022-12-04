В октябре США заявили об обвинениях трем гражданам Латвии за попытки доставить в Россию очень точное шлифовальное оборудование, которое можно использовать и для военной промышленности. В конце 2019 года они попытались перевезти его через границу, предоставив фальшивые документы о технических параметрах оборудования, свидетельствует информация, находящаяся в распоряжении телепередачи de facto, что подтвердили в Министерстве иностранных дел.
Как через Латвию пытались в Россию ввезти оборудование для производства оружия
Эта шлифовальная машина не нуждалась в лицензии для доставки в Европейский союз, но ее нельзя было перевозить в Россию, так как она может быть использована и для изготовления оружия, в том числе ядерного.
США обвиняют в заговоре граждан Латвии Эрика Мамонова и Вадима Ананича, которые представляли латвийскую компанию CNCWeld, а также Яниса Ужбалиса. По решению генерального прокурора Юриса Стуканса прокурор Марцис Вилюмс ведет работу по передаче тройки для судебного разбирательства в США, где им грозят суровые тюремные наказания.
"В отношении всех трех лиц приняты решения о выдаче в США. Один из них согласился на выдачу, два лица использовали свои права на обжалование, и обратились в Верховный суд", - рассказал пресс-секретарь прокуратуры Латвийской Республики Айга Эйдука.
Официально неподтвержденная информация свидетельствует о том, что обвиняемые пытались доставить в Россию одну из шлифовальных машин производителя Moore Tool, основанного в Коннектикуте. Машина, стоимостью около 800 тысяч долларов, якобы была куплена для использования латвийским предприятием. Она был доставлена на склад в Рижском порту. Но ее так и не распаковали. Осенью 2019 года в Латвии начали оформлять бумаги для дальнейшего экспорта в Россию.
В качестве отправителя появилась эстонская фирма BY Trade, в свою очередь, как получатель - российское предприятие Neptun Co Ltd. Эта российская фирма занимается импортом техники, и на своей домашней странице отмечает, что является официальным торговым представителем Научно-производственного объединения Специальных Материалов из Санкт-Петербурга. Это производитель вооружения широкого спектра, главными клиентами которого являются Министерства обороны и внутренних дел России, Федеральная служба безопасности, предприятие "Росатом". Несколько лет назад генеральному директору "Специальных материалов" Владимир Путин даже приколол медаль за военные заслуги.
Нельзя исключать, что американский шлифовальный станок в 2019 году мог попасть в использование российской индустрии вооружения.
Осенью 2019 года Янис Ужбалис, как транспортировщик оборудования, обратился в Министерство иностранных дел, чтобы получить заключение о перемещении оборудования в Россию через Эстонию. В подчинении министерства работает специальный комитет, с которым должен быть согласован импорт и экспорт стратегических товаров. Так мошенничество и обнаружилось.
Ужбалис подал в отдел контроля экспорта товаров стратегического значения министерства техническое описание шлифовальной машины. Оно свидетельствовало о том, что никаких особых разрешений не требуется. Однако, увидев, что данные на домашней странице производителя Moore Tool в США отличаются, министерство запросило подтверждение от производителя США.
Компания Ужбалиса подала подписанный работником Moore Tool документ, что все соответствует закону. Но это оказалась подделкой. Об этом министерству сообщил другой работник производства США, с которым министерство связалось на прямую.
Министерство заключило, что шлифовальный станок - это продукт двустороннего использования. "Для экспорта такого оборудования необходима лицензия. Об этом факте было информировано таможенное управление, которое совершило снижающие риски мероприятия и создало профиль риска для этого оборудования. Латвийская компания была информирована о том, что экспорт должен получить лицензию на экспорт Эстонии, так как экспортер является эстонской компанией", - ответили телеканалу LTV в министерстве.
В декабре 2019 года в таможенном пункте Рижского порта перевозчик пытался оформить документы для перевоза шлифовального оборудования в Эстонию. Но таможня не позволила ему это сделать, и груз задержали. Расследование началось как в Латвии, так и в США.
Для Ужбалиса задержание в октябре этого года, через три года после происшествия, задержание стало сюрпризом. До этого его дважды приглашали дать показания.
"У меня было заявление с российской стороны о том, чтобы его [шлифовальную машину] вывезти из Латвии в Россию. О том, что произошло в Америке, я вообще ничего не знаю. Я прочел это только тогда, когда мне дали обвинение. По всем данным, мы поняли, что ее везти в Россию не могут, что ей нужно сделать разрешение. Мы решили перевезти ее в Эстонию, потому что продавец был эстонским предприятием. Чтобы эстонцы сами сортировали эти разрешения и сами пересылали его в Россию", - de facto по телефону рассказал Ужбалис.
На вопрос о поддельном документе, он пояснил, что представил в министерство ту информацию, которую ему доставил заказчик - эстонское предприятие.
"Я не покупал эту машину и не продавал. В связи с этим, я эти данные, технические, не знал. Все, что я видел, это большой ящик, в котором что-то упаковано, с сенсорами, чтобы его осторожно вести", - добавил Ужбалис.
Ужбалис не комментирует, обжаловал ли он решение прокуратуры о выдаче в США. Но по инициалам, присланными Верховным судом, понятно, что жалоба подана как им, так и обвиняемым Ананичем.
Истинным выгодоприобретателем зарегистрированной на улице Пиедруяс фирмы CNCWeld теперь оформлен Ананич, но прежде владельцем был Мамонов. О сделке с шлифовальной машиной в предприятии говорить не захотели.
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