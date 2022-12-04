Как через Латвию пытались в Россию ввезти оборудование для производства оружия

Министерство заключило, что шлифовальный станок - это продукт двустороннего использования. "Для экспорта такого оборудования необходима лицензия. Об этом факте было информировано таможенное управление, которое совершило снижающие риски мероприятия и создало профиль риска для этого оборудования. Латвийская компания была информирована о том, что экспорт должен получить лицензию на экспорт Эстонии, так как экспортер является эстонской компанией", - ответили телеканалу LTV в министерстве.

В декабре 2019 года в таможенном пункте Рижского порта перевозчик пытался оформить документы для перевоза шлифовального оборудования в Эстонию. Но таможня не позволила ему это сделать, и груз задержали. Расследование началось как в Латвии, так и в США.

"У меня было заявление с российской стороны о том, чтобы его [шлифовальную машину] вывезти из Латвии в Россию. О том, что произошло в Америке, я вообще ничего не знаю. Я прочел это только тогда, когда мне дали обвинение. По всем данным, мы поняли, что ее везти в Россию не могут, что ей нужно сделать разрешение. Мы решили перевезти ее в Эстонию, потому что продавец был эстонским предприятием. Чтобы эстонцы сами сортировали эти разрешения и сами пересылали его в Россию", - de facto по телефону рассказал Ужбалис.