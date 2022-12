Как через Латвию пытались в Россию ввезти оборудование для производства оружия

В качестве отправителя появилась эстонская фирма BY Trade, в свою очередь, как получатель - российское предприятие Neptun Co Ltd. Эта российская фирма занимается импортом техники, и на своей домашней странице отмечает, что является официальным торговым представителем Научно-производственного объединения Специальных Материалов из Санкт-Петербурга. Это производитель вооружения широкого спектра, главными клиентами которого являются Министерства обороны и внутренних дел России, Федеральная служба безопасности, предприятие "Росатом". Несколько лет назад генеральному директору "Специальных материалов" Владимир Путин даже приколол медаль за военные заслуги.