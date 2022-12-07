В Латвию пришла настоящая, снежная зима. Между тем, эпопея с лишением лицензии телеканала "Дождь" продолжается. Впрочем, были и другие новости. Обо всем важном, что произошло в стране и мире, расскажет RUS TVNET в своей ежедневной подборке.
ГЛАВНОЕ ЗА 7 ДЕКАБРЯ ⟩ Итоги "Дождя" в Латвии, как прожить на 100 евро и подробности убийства ребенка
Новости Латвии:
6 июня Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) выдал телеканалу "Дождь" лицензию на вещание. 6 декабря NEPLP ее аннулировал. Аккурат после 6 месяцев вещания из Латвии. [666, словно какая-то магия чисел от NEPLP.] В эфире "Кто вам платит?" подводим итоги непродолжительной работы телеканала по латвийской лицензии. Каковы последствия для канала, журналистики и Латвии?
"Скорее всего, произошло убийство, и виновна мать 1996 года рождения", - так Латвийскому телевидению, комментируя произошедшую в Краславе трагедию, в которой погибла трехлетняя девочка, заявили в Государственной полиции. Там признали, что мать, возможно, в ночь преступления находилась в состоянии алкогольного опьянения, из-за чего она ранее уже была лишена прав на опеку.
Граждане Украины, которые вступили в трудовые отношения в Латвии, с 1 января 2024 года будут обязаны посещать курсы латышского языка, постановила сегодня, 7 декабря, комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией.
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило кредитный рейтинг Латвии на уровне "А+", изменив будущую оценку кредитного рейтинга со стабильной на негативную, сообщили агентству LЕТА представители Государственной казны.
Аннулирование лицензии на трансляцию российского телеканала "Дождь" в Латвии уже стало международным событием. "Может ли журналист быть против войны в Украине и одновременно просить зрителей поддержать российских военных техникой и снаряжением?" - спрашивает Ингмар Невеус в статье шведской газеты Dagens Nyheter. И сам отвечает: "Нет. Так считают учреждения в Латвии и отзывают лицензию у оппозиционного Путину телеканала". О том же самом говорят все крупнейшие мировые СМИ.
Жительница Марупе беспокоится из-за поведения сотрудницы детского сада, которая публикует видеоролики, где хорошо видны дети, сообщает передача Bez Tabu.
Сотрудница "Латвийского радио 4" Ольга Князева опубликовала в своем Facebook фото мужчины у здания Латвийского радио с плакатом против аннулирования лицензии на вещание российского оппозиционного телеканала "Дождь" в Латвии.
7 декабря, в западных и центральных районах Латвии ожидается очень сильный снегопад с подъемом снежного покрова на 10-12 см, предупреждает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD). Синоптики объявили оранжевое предупреждение.
За рубежом:
Департамент полиции безопасности (КаПо) сообщил в Twitter, что в сотрудничестве с Департаментом полиции и погранохраны (PPA) у Александра Корнилова отобрали вид на жительство. Ему также запретили въезд в шенгенскую визовую зону на пять лет.
После того, как латвийский регулятор аннулировал лицензию на вещание телеканала "Дождь" из-за угрозы национальной безопасности, канал будет недоступен и в Литве, сообщила во вторник, 6 декабря, Литовская комиссия по радио и телевидению (ЛКРТВ).
Украинская армия освободила несколько населенных пунктов в Харьковской области, которые находились под контролем российских войск, говорится в последнем отчете Института изучения войны США (ISW) о ситуации на украинских фронтах.
В Индии суд приговорил двух мужчин к пожизненному заключению за изнасилование и убийство туристки из Латвии в 2018 году, сообщает портал Apollo.lv со ссылкой на зарубежные СМИ.
Следственный комитет России возбудил уголовные дела и расследования по поводу принятого Сеймом закона о запрете на экспонирование объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже в Латвии, а также решений, принятых самоуправлениями по исполнению указанного закона, сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел (МИД).
Европарламент и правительства стран ЕС достигли договоренности о законопроекте, направленном против вырубки лесов. Во вторник, 6 декабря, представители парламента и Совета ЕС согласовали предварительную версию документа.
Интересное чтиво:
Можно ли прожить на 200 евро в месяц? На 160 евро? На 100 евро? В соцсетях тысячи подписчиков привлекают люди, которые бросают себе вызов: "выжить" месяц на определенную сумму денег. Челленджи с питанием стали новым трендом.
В декабре 2022 года Лида Нижникова (экс-Latvian Sisters) со своим супругом Павлом могла бы отпраздновать 11-летие совместной жизни в браке, но внезапно летом она сообщила подписчикам в соцсетях о том, что разводится.
В ноябре-декабре самыми популярными достопримечательностями многих немецких городов становятся рождественские базары - до трех тысяч по всей стране: больших и маленьких, традиционных, альтернативных. 160 миллионов посетителей, вернее - посещений за сезон. Посмотрим на рождественскую карту Германии и заглянем в некоторые места, которые вновь светятся на ней самыми яркими огнями.
Российский шоумен, юморист и телеведущий Максим Галкин записал очередной ролик вместе со своим сыном Гарри. Видео он разместил в своем Instagram-аккаунте.
Сын Лионеля Месси бросил жвачку в болельщиков во время матча сборной Аргентины, пишет издание Daily Mail.
Некоторые люди вкладывают свои деньги в акции и недвижимость. Другие инвестируют в автомобили. Хотя инвестирование является рискованным, выбор правильной модели может принести вам большие доходы в долгосрочной перспективе.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!