ГЛАВНОЕ ЗА 7 ДЕКАБРЯ ⟩ Итоги "Дождя" в Латвии, как прожить на 100 евро и подробности убийства ребенка

Украинская армия освободила несколько населенных пунктов в Харьковской области, которые находились под контролем российских войск, говорится в последнем отчете Института изучения войны США (ISW) о ситуации на украинских фронтах.

В Индии суд приговорил двух мужчин к пожизненному заключению за изнасилование и убийство туристки из Латвии в 2018 году, сообщает портал Apollo.lv со ссылкой на зарубежные СМИ.

Следственный комитет России возбудил уголовные дела и расследования по поводу принятого Сеймом закона о запрете на экспонирование объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже в Латвии, а также решений, принятых самоуправлениями по исполнению указанного закона, сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел (МИД).

Европарламент и правительства стран ЕС достигли договоренности о законопроекте, направленном против вырубки лесов. Во вторник, 6 декабря, представители парламента и Совета ЕС согласовали предварительную версию документа.

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