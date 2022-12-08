Журнал Time назвал Зеленского человеком года; Politico - самым влиятельным европейцем

Признание Time

"Персона года. Владимир Зеленский и дух Украины", - гласят заголовок и подзаголовок на обложке номера американского журнала Time.

"Владимир Зеленский и дух Украины объявлены Персоной года Time за то, что они доказали, что отвага может быть так же заразительна, как и страх, за то, что объединили народы и государства и подняли их на защиту свободы, за то, что напомнили миру о хрупкости демократии - и мира", - сообщил журнал.

"В этом году выбор был самым легким на нашей памяти. Кого-то битва за Украину наполняет надеждой, кого-то - страхом, но в любом случае Владимир Зеленский встряхнул мир так, как никто не встряхивал уже много десятков лет", - цитирует издание Русская служба BBC.

"Его решение остаться в Киеве и поднять мир на поддержку Украины после того, как 24 февраля начали падать российские бомбы, оказалось судьбоносным, - продолжают авторы статьи-разъяснения. - От его первого 40-секундного поста в Instagram 25 февраля - в котором он показал, что его кабинет и гражданское общество целы и на месте - до ежедневных видеообращений к парламентам, Всемирному банку, участникам церемонии "Грэмми" и прочим - президент Украины был везде. Его информационный натиск изменил климат геополитики и запустил волну действий, которая накрыла мир".

Журнал Time выбирает "человека года" уже почти сто лет, с 1927 года.