Издание Politico признало президента Украины Владимира Зеленского самым влиятельным человеком Европы в 2022 году, в свою очередь журнал Time и издание Financial Times объявили его человеком года.
Журнал Time назвал Зеленского человеком года; Politico - самым влиятельным европейцем
"Только посмотрите, как европейские лидеры бегут в Киев, чтобы сфотографироваться с торжественным 44-летним мужчиной в его теперь культовой оливково-зеленой футболке. Стоя рядом с ним, политики жаждут быть замеченными. Зеленский убедил остальную Европу в том, что ее будущее связано с Украиной - в это мало кто верил до вторжения России в феврале", - говорится в материале Politico, посвященном Зеленскому, пишет "Медуза".
Зеленский записал для Politico обращение, в котором поблагодарил граждан Украины, отстаивающих независимость, и "всех наших друзей в Европе, которые помогают нам поддерживать стабильность".
Всего в рейтинг самых влиятельных людей Европы 2022 года издание включило 28 политиков.
В рейтинг вошел и президент России Владимир Путин - его Politico объявило "неудачником года".
"Мечта Владимира Путина о великой России вряд ли осуществится. Его полномасштабное наступление на Украину стало разваливаться почти так же быстро, как и началось… Оно низвело Россию до страны третьего уровня, неспособной победить противника, которого она недооценивала и презирала. Упрямство Путина означает, что война, скорее всего, затянется… Неспособность Путина осуществить свою мечту не означает, что он больше не будет кошмаром для своих соседей", - пишет Politico.
Признание Time
"Персона года. Владимир Зеленский и дух Украины", - гласят заголовок и подзаголовок на обложке номера американского журнала Time.
"Владимир Зеленский и дух Украины объявлены Персоной года Time за то, что они доказали, что отвага может быть так же заразительна, как и страх, за то, что объединили народы и государства и подняли их на защиту свободы, за то, что напомнили миру о хрупкости демократии - и мира", - сообщил журнал.
"В этом году выбор был самым легким на нашей памяти. Кого-то битва за Украину наполняет надеждой, кого-то - страхом, но в любом случае Владимир Зеленский встряхнул мир так, как никто не встряхивал уже много десятков лет", - цитирует издание Русская служба BBC.
"Его решение остаться в Киеве и поднять мир на поддержку Украины после того, как 24 февраля начали падать российские бомбы, оказалось судьбоносным, - продолжают авторы статьи-разъяснения. - От его первого 40-секундного поста в Instagram 25 февраля - в котором он показал, что его кабинет и гражданское общество целы и на месте - до ежедневных видеообращений к парламентам, Всемирному банку, участникам церемонии "Грэмми" и прочим - президент Украины был везде. Его информационный натиск изменил климат геополитики и запустил волну действий, которая накрыла мир".
Журнал Time выбирает "человека года" уже почти сто лет, с 1927 года.
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